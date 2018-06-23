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中央社

開會中用種族歧視字眼 Netflix發言人下台

中央社2018/06/23 15:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國線上影音串流巨擘Netflix今天開除陪公司打拚7年的發言人佛里德蘭，因為他在開會時使用具種族歧視意味的「黑X」字眼，且故態復萌。

Netflix公關長佛里德蘭（Jonathan Friedland）因兩度使用種族歧視字眼而挨批後宣布離職。「黑X」（N-word）是個高度爭議的字眼，常見於嘻哈文化中，在其他場域裡幾乎都屬禁忌。

佛里德蘭推文說：「在這裡任職7年後，我即將離開Netflix。領導層應該樹立完美典範，不幸地，我並未達到標準，沒有察覺到自己和團隊對話時，玩笑用語冒犯了人。」

「對於這項過失為公司的人帶來困擾，我感到很難過。我熱愛這家公司，希望這裡每個人都能有歸屬感，覺得受重視。」

第一時間無法聯繫上Netflix置評，不過週刊「綜藝」（Variety）刊登了一封備忘錄的全文，並說這是Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）今天寄給全體員工的信。

哈斯汀在備忘錄中寫道：「他在職場上至少兩次使用『黑X』字眼，展現出對種族歧視的低度意識及敏銳度，令人無法接受，也和公司價值相悖。」

哈斯汀在備忘錄中說，佛里德蘭「數個月前在有關敏感語的公關會議上」使用這個字眼，並在事後為此道歉。

「我這週才得知有第2次事件，且距離第1次事件才幾天就發生。當時強納森（佛里德蘭）又對人資部門兩名試圖協助他處理首次冒犯事件的非裔員工說出『黑X』。」

「第2次事件證明他嚴重缺乏判斷力，說服了我請他走人。」

佛里德蘭過去是個記者，2011年加入Netflix，後主管公司對外宣傳事務，Netflix也逐漸成為全球影響力最大的娛樂事業之一。

佛里德蘭進Netflix時，公司市值還不到100億美元，如今已經超過1700億美元。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070623

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