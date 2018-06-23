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中央社

談新竹縣長選舉 吳敦義：求勝利是最高目標

中央社2018/06/23 15:31
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）中國國民黨籍立委林為洲辦公室昨天公布自行委託民調公司進行的新竹縣長民調結果，盼黨中央思考重新提名人選。國民黨主席吳敦義今天表示，國民黨會以求勝利為最高目標。

國民黨13日通過提名楊文科代表國民黨參選新竹縣長，不過，林為洲仍不放棄爭取提名，自行做民調，提供黨中央參考，爭取代表國民黨參選。林為洲辦公室公布的民調結果為林為洲支持度58.02%，領先楊文科的41.98%。

吳敦義今天出席中華民國復興崗校友會第三屆第一次會員代表大會受訪時表示，國民黨中常會在5月30日已做出決定。他說，「我們會以求勝利為最高目標」。

國民黨中常會5月30日撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議後，全民調、徵召、開放參選都是可能選項。

與吳敦義一同出席活動的還有代表國民黨參選桃園市長的陳學聖與代表國民黨參選基隆市長的謝立功。

媒體問及新竹縣長選舉提名議題，陳學聖表示，從政的人難免都有委屈，但最後要靠智慧來做決定。他認為，國民黨不要分裂很重要，勝選是國民黨的目標。

至於前總統馬英九與吳敦義之間是否漸行漸遠，陳學聖說，大家都彼此合作。他曾拜訪馬英九、前國民黨主席洪秀柱等人，大家都願意為國民黨在年底的選戰努力。

陳學聖也說，國民黨現在沒有分裂的本錢。

此外，吳敦義在復興崗校友會會員大會致詞時說，國民黨要努力，盼大家支持國民黨在年底選舉有好的表現，也盼未來國民黨可以重返執政。

談到軍人年改，吳敦義說，公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等4大基金的經營績效不彰。若4大基金的投資績效可以有效提升，推動軍公教、警消、勞保年改，就可以有比較溫和、比較合理的處理方式。（編輯：李信寬）1070623

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