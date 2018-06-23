〈觀察〉陸SM反傾銷稅使供需結構面臨調整 惟對報價

中國國內目前 SM 年產能約 500 萬噸，每年還會至國外進口 300 萬噸，對 SM 的年需求合計約為 800 萬噸，需求遠大於內需供給，在今年 2 月 SM 反傾銷初步裁定後，進口量銳減，加上第 2 季中國 SM 廠共約 108 萬噸產能歲修，市場供應量減少，華東 SM 庫存水位也處於偏低水準。

中國商務部日前公告針對台灣、韓國與美國的反傾銷終裁，將針對台韓美課徵 5 年反傾銷稅，身為中國 SM 第一大進口國的韓國，在遭到課反傾銷稅後，可能為規避相關稅率，將韓國貨源從日本出口至中國，也可能轉移陣地出貨至台灣，SM 市場環境可能因此面臨調整，但預期在上有壓而下有撐之下，對報價的影響應相對有限。

上述種種因素，帶動中國 SM 報價維持高檔，也連帶讓遠東區 SM 報價欲跌不易，雖然因此使 SM 廠利差擴增，但畢竟價格處於過高水準，台化 (1326-TW) 副董事長洪福源也曾說 SM 報價過高情況「不健康」，近來價格已在供需偏緊情況稍緩後，開始逐步下修。

中國對進口 SM 反傾銷終裁稅率中，台灣稅率為 3.8%-4.2%，韓國為 6.2%-7.5%，僅美國反傾銷稅率較初判上調、為 13.7%-55.7%。從去年中國海關統計數字來看，台灣為第四大 SM 進口國，占比 7.19%，韓國為第一大進口國、占比 35.56%，美國則是第三大進口國、占比 9.35%。

據中國海關數據指出，中國去年進口自韓國的 SM 貨源共有 113.74 萬噸，在遭到課反傾銷稅而缺乏出海口後，為規避相關稅率，韓國貨源可能從日本出口至中國，也可能轉移陣地出貨至台灣，供應國內 ABS 生產商，SM 市場環境可能因此面臨調整。

雖然目前中國對 SM 需求遠大於內需供給，仍須依賴進口 SM 料源，而未來來自台韓美的進口貨源可能因此減少，但可望由東南亞或日本貨源補上缺口，且目前 SM 價格仍處相對高檔，上有壓而下有撐，對價格變化影響應有限，另一方面，中國近來逐步擴增 SM 產能，明年起所需的進口量也可能因此越趨減少。