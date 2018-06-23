日耗柳籤長4公里 烏市提倡烤肉少用紅柳枝

（中央社台北23日電）新疆美食紅柳烤肉因電視節目走紅，導致可防風固沙的紅柳樹出現生態危機。烏魯木齊市飲食協會日前發布倡議呼籲，基於環境保護考量，減少或不使用紅柳籤子製作烤肉，續用竹籤或鐵籤子。

新疆天山網日前報導，烏魯木齊飲食服務行業協會發出「減少或不使用紅柳籤子製作烤肉」倡議稱，在「舌尖上的中國」第2季播出後，紅柳烤肉作為新疆傳統美食迅速走紅全國各地，紅柳用量大幅增加。

協會會長張元松指出，據統計，從2016年開始，全中國各地的紅柳籤子購買量，跟前一年同期相比成長了30%，其中，烏魯木齊市每天銷售近1萬串紅柳烤肉，消耗近4000公尺紅柳枝，一年是1460公里的紅柳籤子。