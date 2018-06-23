NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台中孔廟祈福許願　祝考生旗開得勝楊威利》不全民也不國防的漢光演習8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

日耗柳籤長4公里 烏市提倡烤肉少用紅柳枝

中央社2018/06/23 15:51
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北23日電）新疆美食紅柳烤肉因電視節目走紅，導致可防風固沙的紅柳樹出現生態危機。烏魯木齊市飲食協會日前發布倡議呼籲，基於環境保護考量，減少或不使用紅柳籤子製作烤肉，續用竹籤或鐵籤子。

新疆天山網日前報導，烏魯木齊飲食服務行業協會發出「減少或不使用紅柳籤子製作烤肉」倡議稱，在「舌尖上的中國」第2季播出後，紅柳烤肉作為新疆傳統美食迅速走紅全國各地，紅柳用量大幅增加。

協會會長張元松指出，據統計，從2016年開始，全中國各地的紅柳籤子購買量，跟前一年同期相比成長了30%，其中，烏魯木齊市每天銷售近1萬串紅柳烤肉，消耗近4000公尺紅柳枝，一年是1460公里的紅柳籤子。

紅柳烤肉是一種古老烤肉方式。張元松指出，起因是缺乏材料，當地居民多就地取材，使用紅柳枝製作成籤子用來烤魚、烤肉。後來雖有使用柳木或鐵籤子烤肉，卻不如紅柳烤肉名氣大、傳播廣。

新疆林業科學院治沙造林研究所研究員魯天平表示，紅柳的學名叫「檉柳」，因樹幹裡含有一種油脂，燃燒起來會有一股香氣，且燃點較高可耐火燒。但紅柳是防風固沙的重要植物，若大範圍砍伐肯定會破環生態環境。

張元松表示，不使用紅柳籤子製作烤肉，可以改用竹籤或鐵籤子來代替，並不會影響烤肉品質。他強調說，紅柳對新疆意義特殊且重大，5年長成、百年生長、面積有限的紅柳，經不起人為的、大量的、長期的消耗。（編輯：林克倫）1070623

姚文智辦晚會 柯文哲思考以...傳出任姚文智競選總部要職 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan