傳出任姚文智競選總部要職 唐鳳：尚未接觸

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）媒體報導，行政院政務委員唐鳳將出任民進黨提名的台北市長參選人姚文智競選總部的要職。唐鳳今天表示，目前尚未接觸，歡迎各界在office hour時間與她進行業務交流。

蘋果日報今天報導，民主進步黨籍立法委員姚文智代表民進黨參選台北市長，行政院「數位政委」唐鳳將在姚文智的競選總部出任要職。報導內容在ptt引發網友討論；唐鳳親自留言回應表示，「目前尚未接觸」，在office hour時間，歡迎各界與她進行業務交流，「來者不拒」。

對於記者詢問是否加入姚文智競選團隊，唐鳳透過辦公室回應表示，「雙方尚未接觸」。另外，唐鳳日前與媒體茶敘時也說，若需業務交流，可以運用officehour的時間。