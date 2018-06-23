研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

（中央社記者張茗喧台北23日電）燒香拜拜是台灣的傳統習俗，但若讓寶寶長期處於燒香的環境中，恐增遲緩風險。最新研究指出，家中若天天燒香，寶寶的粗動作發展恐比一般寶寶晚1到2個月。

台大職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中今天在「女性勞工母性健康保護研討會」公布這項最新研究。

陳保中表示，現代人愈來愈重視健康，每當空氣汙染嚴重也知道要戴口罩、做好預防措施，但若是談到居家的空氣汙染因素，許多人僅知油煙、塵蟎、潮濕、吸菸等問題，卻忽略了拜拜燒香的香火，也可能是健康殺手。

陳保中說，根據過去分析，燒香時會產生有神經毒性、致癌性的多環芳香烴、重金屬鉛和錳以及揮發性有機物質，雖然毒性比香菸中數千種有毒物質來得低，但對於嬰幼兒而言仍會造成巨大傷害。