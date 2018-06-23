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家長團體給蔡總統一封信 盼速選任教長

中央社2018/06/23 16:06
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）全國家長團體聯盟暨各縣市家長團體今天在宜蘭透過聯合記者會，公開發表給總統蔡英文一封信，希望政府放棄政治任命想法，盡速選任回歸本質的教育部長。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕及各地家長協會會長，上午齊聚宜蘭礁溪舉辦聯合記者會，公開發表給蔡總統一封信。聯盟認為，當前在政治惡鬥、意識形態治國之下，孩子會沒未來，也提出5項主張。

公開信中的第一項主張是，要求教育部應保障弱勢族群的就學權益，並逐年提升教育經費的預算額度。

第二項主張是，教育部長應該盡速選任，放棄政治任命的想法，回歸到教育的本質，讓教育體系可早日正常運作，同時落實大學自主，尊重大學的專業及學術自由。

第三項主張是，教育體系要引進更多的家長團體與資源，成為助學及興學的重要管道，並將家長參與學校事務制度化，成為體制內教育興革的協力者，而非政府機關用完即丟的衛生紙。

第四項主張則是針對少子化問題，表示政府應拿出具體計畫，如何在人口數逐漸減少趨勢下，持續努力保障學習機會均等，而不是草率任意滅校減班，或放任讓學校倒閉。

第五項主張指出，目前校園毒品氾濫，希望政府拿出具體有效方法因應，家長團體也十分樂意與政府合作，共同打擊毒品犯罪。（編輯：梁君棣）1070623

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