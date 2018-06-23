中共共青團將換屆 賀軍科可望升任一把手

根據報導，截至2017年底，共青團共有團員8124.6萬人，其中，學生團員5795.1萬人。共有基層團組織357.9萬個，其中，基層團委20.4萬個，基層團工委1.6萬個，團總支16.5萬個，團支部319.4萬個。

出席共青團第18次全國代表大會的1529名代表，目前已全部選出。

綜合新華社、中國青年報報導，共青團18大將聽取和審查17屆中央委員會的報告，修改團的章程，選舉團的18屆中央委員會。

（中央社台北23日電）中國共產主義青年團第18次全國代表大會將於6月26日至29日在北京召開，選舉第18屆中央委員會。現任共青團中央常務書記賀軍科，可望當選懸缺已超過9個月的第一書記。

共青團曾經是中共領導高層的搖籃，包括前總書記胡錦濤、現任國務院總理李克強等人均出身「團派」。但自中共總書記習近平於18大掌權以來，共青團迭遭中央批判並出手改革整頓。

2016年，中共中紀委曾公開批評共青團「機關化、行政化、貴族化、娛樂化」。

2017年9月，在公開發行的「習近平關於青少年和共青團工作論述摘編」一書中，習近平甚至痛批共青團「空喊口號」、「形同虛設」、「四肢麻痺」。用詞之嚴厲，十分罕見。

2017年9月20日，共青團第一書記秦宜智被調任國家質檢總局副局長，此前他已落選19大代表。第一書記遺缺至今未補實，已超過9個月。

秦宜智被調走後，共青團團務由中央常務書記賀軍科主持至今，他在19大當選中央候補委員，也是唯一擠進19大的共青團官員。

賀軍科近日除召開「學習習近平總書記重要講話爭做新時代青年馬克思主義者」座談會，還發表署名文章呼籲廣大青年「要牢記習近平總書記的諄諄囑托，自覺堅定馬克思主義信仰，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這一馬克思主義中國化最新成果」。

如無意外，賀軍科可望在換屆選舉，當選共青團第一書記。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070623