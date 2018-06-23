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中央社

韓戰陣亡美軍落葉歸根 將運回美國安葬

中央社2018/06/23 16:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓媒體報導，駐韓美軍向北韓移交215口棺材，入殮在北韓挖掘出土陣亡美軍將士遺骸，以運回美國安葬。這次出土美軍遺骸，有可能由美軍運輸機直飛北韓境內進行移交工作。

南韓聯合新聞通訊社指出，軍方消息人士透露，駐韓美軍將利用30多輛軍用卡車將這批棺材自京畿道平澤韓福瑞營區運往板門店，交給北韓當局，以便在短時日內將美軍遺骸接運回美國。

報導指出，目前美國國防部戰爭俘虜及失蹤者確認署（DPAA）有關人士，已在北韓境內，對挖掘出土的美軍遺骸進行分類，因此這批美軍遺骸送還的時期指日可待。

美國總統川普和北韓國務委員長金正恩於6月12日在新加坡舉行高峰會談後，聯合簽署「新加坡宣言」明示：「美國和朝鮮民主主義人民共和國（北韓）將立即送還已確認身分的戰爭俘虜，以及戰爭失蹤者的遺骸，並承諾將送還所有戰爭俘虜和戰爭失蹤者的遺骸。」

這次北韓向美國移交韓戰美軍遺骸的工作，可說是履行金正恩在新加坡所做的承諾。

報導說，過去北韓向美軍移交在北韓出土的美軍遺骸，都是在板門店軍事分界線由北韓軍和聯合國軍儀隊進行移交程序。這次大規模的美軍遺骸，有可能由美軍運輸機直飛北韓境內進行移交工作。

報導指出，由於這次北韓移交的美軍遺骸數量龐大，美國可能派出高官訪問平壤負責接運工作，甚或與北韓磋商非核化的美國國務卿蓬佩奧訪問平壤時，於回程中移交這批美軍遺骸返回美國。

報導說，當美軍運輸機由北韓載運215具美軍遺骸南下後，有可能直飛南韓京畿道烏山駐韓美軍空軍基地，或日本橫田駐日美軍基地，但也不排除以卡車經陸路運往烏山基地的可能。

美軍遺骸之後也將運往夏威夷的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base），進行確認身分的工作。（編輯：陳惠珍）1070623

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