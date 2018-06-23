金曲紅毯／徐若瑄秀「胸器」　徐佳瑩聞男友媽滿意驚呆

徐佳瑩身穿緊身酒紅色長禮服，展露超瘦的腰身，她表示這是她一兩個月節制飲食的成果，晚上都盡量吃青菜果腹，聽到稍早比爾賈母親對她讚譽有加，還希望能三喜臨門，她驚慌的捂嘴，但是開心之情溢於言表。

林俊傑是這次在推出新專輯後首次受訪，對於這次參與金曲獎，他表示蠻放鬆的，緊張的心情則是放在表演上，「也不是到放鬆，而是坦然面對，不敢想太多。」此外，也提到昨天睡的不太好，原因是在意表演的表現。被問到最想得什麼獎項，他猶豫許久，留下一句：「我希望都得！」便轉身離去，進入金曲獎會場。



▲林俊傑入圍6項金曲，他希望所有獎項都得到。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

緊接著小宇（宋念宇）登場，今年入圍「最佳國語男歌手」的他提到，在車上有想哭的感覺，因為他想到五年前也是這個場景，對於自己拿下歌王，他由衷的感謝大家，「不過有沒有得獎，都希望老天爺保佑幫助我的人幸福。」



▲小宇對於走金曲紅毯很有感觸。（圖／NOWnews攝影中心提供 , 2018.06.23）

徐若瑄身穿大露事業線及腰身的兩件式禮服，展現傲人身材，她笑說對於走紅毯已經很有經驗，這次要展現的是低調的華麗，被問到有沒有可能透過這個場合與音樂人合作，她回答道：「音樂就是應該要跟不同的人合作創造出不同的火花。」壓軸登場的陳奕迅則對於這次金曲表示：「很輕鬆的面對，以前會比較緊張。」



▲徐若萱大露「人間胸器」，現身金曲紅毯。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）



▲陳奕迅表示會輕鬆面對這次金曲獎。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）