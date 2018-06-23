兩岸EMBA交流 陸學者：台灣保有人文優勢

殷志文在典禮開始前接受中央社記者專訪時表示，台灣經濟發展較中國大陸早，兩岸學生對於同一個經濟、管理議題，視角與作法不盡相同，討論同一個問題時也常有差異。但有不同觀點與討論，甚至有衝突才會引起思考及互相學習。

國立台灣大學管理學院碩士在職專班（EMBA）今天下午舉行畢業典禮。自2010年與上海復旦大學管理學院合辦的雙學位專班，也在今天舉行畢業典禮。

他說，復旦與台大EMBA合作近10年，這段過程中可以發現，雖然中國大陸商業機會較台灣更多，但台灣對傳統文化、人文、哲學的保留，比大陸更完整、水準更高，這對高階經理人的心智培養非常重要。

殷志文指出，台灣經濟開放、企業發展階段、家族企業傳承規畫等發生時間都比中國大陸早，台灣的電子、服務產業也值得中國大陸學習借鑑。因此，中國大陸的高階管理人才來台學習，能從台灣企業、經濟發展獲得啟發，汲取台灣成功經驗。

台大－復旦EMBA專班畢業生代表、上海思偉軟體有限公司副總經理李聰俠接受中央社記者訪問時表示，透過EMBA交流讓兩岸高階經理人能有更多跨文化體驗。

她表示，台灣的生活方式、人文特質很真誠，也很舒適；台灣的文創產業發展也非常精緻、人性化，這些都值得中國大陸學習。

同樣為台大－復旦EMBA專班畢業生的香港維達實業集團公司董事長吳丹青受訪時則表示，選擇兩岸雙學位課程是希望能更了解台灣。兩年多的課程也讓他發現，台灣企業管理理念更人性化，環保及永續發展等理念值得學習。

台大管理學院EMBA於2008年與上海復旦大學管理學院簽署雙學位合作計畫，自2010年開始招生。課程2/3在上海，1/3在台灣開設，每學年由台大與復旦各招收30名學生合班上課，對象皆為兩岸高階經理人。（編輯：林克倫）1070623