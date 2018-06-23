壽山巖觀音寺寫生比賽　親子共遊繪古蹟

6月23日是第二場的寫生比賽，比賽正式開始前就已經湧入許多參賽小朋友拉著爸爸媽媽四處挑地點卡位作畫，除了特別來參加比賽的，還有不少人是跟著家長來參拜臨時起意參賽作畫，可以看到孩子們在各個角落或坐、或站、甚至趴在地上繪圖，他們認真的模樣讓壽山巖觀音寺董事長林明騰覺得非常感動。

國定三級古蹟壽山巖觀音寺結合2018桃園觀音菩薩文化節，連續三年舉辦親子繪畫比賽，今年以「童畫古蹟、百年之美」為主題，更特別將比賽分為「寫生組」與「繪畫組」，繪畫組比賽收件到6月26日，寫生組比賽則在6月9日與6月23日分兩場舉行，23日這天一大早就有家長帶著孩子到廟裡尋找最佳視角，就是要畫出最美麗的壽山巖觀音寺。



▲許多人來觀音寺參拜臨時起意也加入繪畫寫生行列。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.23）

寫生比賽進行的過程當中，不僅是小朋友們低頭認真的畫著圖，當中還有好幾位家長在旁邊用自帶的畫紙跟畫筆跟孩子們一起寫生，家長表示，他本身就對畫畫很有興趣，小朋友也是從小就跟著一起畫畫，剛好壽山巖觀音寺有舉辦這樣的比賽就特地帶孩子來參加，當作假日的親子旅遊，也藉此讓他們認識歷史跟古蹟。

林明騰指出，這次比賽共分為繪畫組與寫生組，兩個賽別皆分為幼兒園組、國小低、中、高年級組等四個組別，每個組別都有金、銀、銅、優選四個獎項，合計要選出484位小小畢卡索，而且，比賽的獎項獎品豐富，總計價值超過40萬元，每位得獎者可以獲得600到2000元不等的圖書禮券，希望透過繪畫比賽來提升孩子們的藝術涵養、認識重要歷史資產並增進親子互動，也藉此傳承壽山巖最具特色的在地宗教文化。

壽山巖親子繪畫比賽的寫生組比賽正式圓滿落幕，繪畫組徵件則是到6月26日截止，將會邀請專業的評審進行評選，並統一在8月4日於壽山巖觀音寺二樓禮堂舉行頒獎典禮，屆時邀請所有爸爸媽媽帶著小朋友一起參與，一起為得獎小朋友喝采，共享榮耀與自信。



▲一大早就有家長帶著孩子到廟裡尋找最佳視角，就是要畫出最美麗的壽山巖觀音寺。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.23）