西螺鎮長號召橋下淨灘　數百人迴響

為了還給西螺大橋下高灘地一塊乾淨綠地，西螺鎮長鄭玲惠23日號召數百位熱心民眾淨灘，經過一個多小時的淨灘後，高灘地的垃圾、雜草被清除，周邊步道、自行車道被清理，恢復了橋下往日的整潔與綠意。鄭玲惠感謝參與鄉親愛鄉愛環境的精神，也提醒民眾要共同維護設施環境，讓橋下高灘地永遠乾淨美麗。

西螺大橋下西側的大草原，每到假日總是吸引大批民眾前來休閒，從事各種親子活動，尤其是這些年來在草原上放風箏，各式各樣風箏在草原上，在西螺大橋旁飛舞的美麗畫面，成為西螺小鎮特有風情。



▲淨灘前，民眾持布條宣導大家要愛護環境做環保。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.06.23）

因西螺公所去年在橋下東側河床再整理出十多公頃高灘地，今年初廣植花海後，造就高灘地一片綠意，每到假日也吸引民眾前來休閒、運動，在使用數個月後出現不少垃圾，雜草也叢生。

在鄭玲惠號召下，由於連日來透過垃圾車宣傳，邀請民眾23日到橋下高灘地淨灘，當天果然獲得數百人回響，有民眾甚至攜家帶眷，利用機會教育下一代做環保。

數百位民眾聚集後，公所清潔隊分發掃把、鉗子、手套及垃圾袋，大家一股腦兒往高灘地走，鄭鎮長更是一馬當先，看到垃圾撿垃圾，看到雜草拔雜草，經過民眾一個多小時的淨灘，橋下數十公頃高灘地乾乾淨淨，恢復昔日一片綠意，連步道、自行車也被清理。

鄭玲惠感謝西螺鄉親這份維護地方設施環境熱情的心，也期許透過淨灘，提醒民眾及遊客，共同維護環境，讓西螺大橋下永遠乾淨美麗。