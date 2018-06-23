16大學申請漲學費 僅中興文藻2校通過

（中央社記者陳至中台北23日電）107學年度共有16所大學申請調漲學雜費，教育部今天召開審議小組會議，只有中興大學、文藻外語大學通過調整，漲幅為2%，其餘14校都「不予通過」。

現行學費調整制度是由教育部訂出調整基準，各校提出申請後，由教育部邀集學者專家、家長、學生、教育團體代表等組成的審議小組，考量財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等，對各校逐一審查。

教育部今天傍晚公布審議結果，16校中只有中興大學、文藻外語大學獲通過調漲，但漲幅都比原先申請的低，都為2%。教育部說，中興大學的支用計畫和助學計畫內容未臻完備，文藻外語大學則是助學計畫部分查核機制仍可再加強。