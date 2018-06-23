台南國際芒果節登場 日本參訪團共襄盛舉

已連續3年參加台南國際芒果節的和田健一郎，帶來白井市長的親筆信函，希望和台南市有更多的交流。

日本靜岡縣富士宮市長須藤秀忠、千葉縣白井市議員和田健一郎率團參與這場芒果節盛會，須藤秀忠送上富士宮市特產「紅富士虹鱒」給李孟諺品嚐，李孟諺則致贈愛文禮盒給須藤秀忠，象徵兩市友好情誼。

台南國際芒果節今天開幕，由行政院農業委員會主委林聰賢及台南市代理市長李孟諺共同主持，這是台南芒果產季的重大活動，現場展售各式芒果。

（中央社記者張榮祥台南23日電）正值芒果產季，台南國際芒果節今天在走馬瀨農場登場，日本參訪團也來共襄盛舉，品嚐夏日紅寶石的美味。

李孟諺表示，芒果被稱為「夏日紅寶石」，是上天賜給台灣非常珍貴的禮物，外型美麗，散發出迷人香味，自1962年台南從美國引進後，就成為台灣最具代表性的水果，台南產量更佔台灣一半以上，芒果冰也是外國人到台灣必吃的代表性甜點。

外貿協會秘書長葉明水說，今年協助芒果業者開拓國外市場，邀請加拿大、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門等6個國家或地區15家買主和19家外銷業者進行104場次一對一洽談，媒合採購商機逾1116萬美元，較去年1022萬美元，成長94萬美元。

台南芒果種植面積7146公頃，主要產區在玉井區、大內區、楠西區、左鎮區及南化區，今年因久旱不雨，影響產量，產量預估僅及去年5成。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070623