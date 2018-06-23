5男性侵獲保釋 西班牙各地連2天引爆抗議

（中央社馬德里22日綜合外電報導）由於性侵而遭判刑9年的5名男子因獲准保釋，今天在西班牙全國各地引發連續第2天抗議。

這幾名男子在即時通訊軟體WhatsApp群組自稱「一幫人」，他們被控在2016年7月7日聖佛明節（SanFermin）登場時的班普羅納（Pamplona）奔牛節期間，性侵一名當時18歲的女子。為期一週的聖佛明節吸引數萬名訪客。

這5人年齡在27到29歲間，4月因性侵被定罪，由於法院未認定受害人受到威嚇或暴力，他們逃過包括強姦等更嚴重的性侵害罪名。

他們對刑期提請上訴，班普羅納法院昨天裁定，在上訴結果出爐前，這5人得以6000歐元（約新台幣21萬元）獲准保釋。