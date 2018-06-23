5男性侵獲保釋 西班牙各地連2天引爆抗議

（中央社馬德里22日綜合外電報導）由於性侵而遭判刑9年的5名男子因獲准保釋，今天在西班牙全國各地引發連續第2天抗議。
這幾名男子在即時通訊軟體WhatsApp群組自稱「一幫人」，他們被控在2016年7月7日聖佛明節（SanFermin）登場時的班普羅納（Pamplona）奔牛節期間，性侵一名當時18歲的女子。為期一週的聖佛明節吸引數萬名訪客。
這5人年齡在27到29歲間，4月因性侵被定罪，由於法院未認定受害人受到威嚇或暴力，他們逃過包括強姦等更嚴重的性侵害罪名。
他們對刑期提請上訴，班普羅納法院昨天裁定，在上訴結果出爐前，這5人得以6000歐元（約新台幣21萬元）獲准保釋。
5人在拘留近2年後獲保釋不久，數以千計各年齡層的民眾今晚在馬德里市中心司法部外示威。
這5人位於南部的家鄉塞維亞（Seville）以及班普羅納、格拉納達（Granada）和其他城市也都有抗議活動。班普羅納市府外，群眾舉起大型布條寫著：「不要就是不要。正義！」
班普羅納、畢爾包（Bilbao）、巴塞隆納和其他城市昨天在法院這項裁定後，有數以千計民眾發動抗議。
女性團體在社群媒體呼籲抗議，她們用的口號是：「如果那幫人走上街，我們也上街頭。」
法院4月的裁決已引發數萬人上街抗議。犯案男子以智慧手機將性侵過程錄影下來，在他們的WhatsApp群組吹噓，更加深民眾對本案的憤慨。（譯者：羅苑韶/核稿：徐崇哲）1070623