NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈竹東國中校舍改建　工程動土奠基豐原高爾夫俱樂部　捐水箱消防車8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

5男性侵獲保釋 西班牙各地連2天引爆抗議

中央社2018/06/23 17:08
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社馬德里22日綜合外電報導）由於性侵而遭判刑9年的5名男子因獲准保釋，今天在西班牙全國各地引發連續第2天抗議。

這幾名男子在即時通訊軟體WhatsApp群組自稱「一幫人」，他們被控在2016年7月7日聖佛明節（SanFermin）登場時的班普羅納（Pamplona）奔牛節期間，性侵一名當時18歲的女子。為期一週的聖佛明節吸引數萬名訪客。

這5人年齡在27到29歲間，4月因性侵被定罪，由於法院未認定受害人受到威嚇或暴力，他們逃過包括強姦等更嚴重的性侵害罪名。

他們對刑期提請上訴，班普羅納法院昨天裁定，在上訴結果出爐前，這5人得以6000歐元（約新台幣21萬元）獲准保釋。

5人在拘留近2年後獲保釋不久，數以千計各年齡層的民眾今晚在馬德里市中心司法部外示威。

這5人位於南部的家鄉塞維亞（Seville）以及班普羅納、格拉納達（Granada）和其他城市也都有抗議活動。班普羅納市府外，群眾舉起大型布條寫著：「不要就是不要。正義！」

班普羅納、畢爾包（Bilbao）、巴塞隆納和其他城市昨天在法院這項裁定後，有數以千計民眾發動抗議。

女性團體在社群媒體呼籲抗議，她們用的口號是：「如果那幫人走上街，我們也上街頭。」

法院4月的裁決已引發數萬人上街抗議。犯案男子以智慧手機將性侵過程錄影下來，在他們的WhatsApp群組吹噓，更加深民眾對本案的憤慨。（譯者：羅苑韶/核稿：徐崇哲）1070623

姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文...點亮人生 相隔23年家扶兒...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan