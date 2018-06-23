川普政策混亂 不知如何處置被拆散移民家庭

（中央社艾爾帕索22日綜合外電報導）美國總統川普20日下令終止拆散移民家庭的政策後，在美墨邊境被迫與父母分離的2300名兒童仍然命運未卜；同時川普指控民主黨為了選戰利益，捏造移民受苦的「不實」事例。

儘管川普因拆散移民家庭引發全球怒火而屈服，但他發出的訊息卻自相矛盾，使得外界對川普政府的危機處理感到混亂。

政府機關並不知道，被送到全美各地的帳篷區和其他收容中心的兒童下場會如何；他們的父母親則因為非法入境遭起訴。

川普被迫就熱議中的移民議題讓步後，現已再度進入戰鬥模式，堅稱仍會繼續實施「零容忍」政策。此一政策力求嚇阻中美洲移民湧入美國。