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中央社

川普政策混亂 不知如何處置被拆散移民家庭

中央社2018/06/23 17:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社艾爾帕索22日綜合外電報導）美國總統川普20日下令終止拆散移民家庭的政策後，在美墨邊境被迫與父母分離的2300名兒童仍然命運未卜；同時川普指控民主黨為了選戰利益，捏造移民受苦的「不實」事例。

儘管川普因拆散移民家庭引發全球怒火而屈服，但他發出的訊息卻自相矛盾，使得外界對川普政府的危機處理感到混亂。

政府機關並不知道，被送到全美各地的帳篷區和其他收容中心的兒童下場會如何；他們的父母親則因為非法入境遭起訴。

川普被迫就熱議中的移民議題讓步後，現已再度進入戰鬥模式，堅稱仍會繼續實施「零容忍」政策。此一政策力求嚇阻中美洲移民湧入美國。

他發推文表示：「在民主黨揘造悲慘故事以期裨益他們選情的情況下，我們國家不容非法移民氾濫。」

「時代雜誌」（Time）報導，為配合「零容忍」政策，美國海軍正準備在偏遠基地建立拘留中心以收容數萬移民，而這可能顯示出川普政府取締移民的規模。

川普並在白宮接見了遭非法移民殺害者的父母。

川普說，站在他身旁的這些父母親「與他們所愛的兒女被永久拆散了，因為他們的兒女遭到非法移民罪犯殺害」。

川普進一步利用這次危機來謀取政治利益，指控民主黨「耍花招」，不支持比較強硬的邊界政策。他向共和黨同儕傳達的訊息是，直到11月國會期中選舉後，「都別再浪費時間在移民議題上」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070623

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