姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文哲說明房貸去向

（中央社記者蕭博文台北23日電）民進黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦首場造勢晚會，台北市長柯文哲對此表示大型活動都很花錢，台北市議員阮昭雄則要柯文哲說清楚房貸3000萬元為何憑空消失，再來檢視別人。

姚文智晚間將舉辦「首都大步走，國家向前行」造勢晚會，柯文哲被媒體問到是否會辦類似活動拚場時表示，其實這種大型活動都很花錢，他還在思考能不能用「比較現代的方式」打選戰。

身兼姚文智競選團隊執行總幹事的阮昭雄今天透過姚文智辦公室發布新聞稿回應柯文哲，表示柯文哲才是花市民的錢進行統戰不手軟，要批評對手金錢使用模式前，先解釋清楚自己的金錢流向。