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豐原警分局民防常訓　強化文武兼備反恐攻

記者黃玿琮／台中報導2018/06/23 17:31
▲台中柔術協會理事長張庭尚在民防幹部常訓中，指導自我防衛、擒拿術、關節控制法等格鬥技巧。（圖／豐原警分局提供2018.6.23）
▲台中柔術協會理事長張庭尚在民防幹部常訓中，指導自我防衛、擒拿術、關節控制法等格鬥技巧。（圖／豐原警分局提供2018.6.23）

因應2018台中花卉博覽會的到來，豐原警分局於23日舉辦「107年度民防總(大)隊豐原中隊常年暨幹部訓練」，特別禮聘台中柔術協會理事長張庭尚，指導自我防衛、擒拿術、關節控制法等格鬥技巧；分局長林宏儒期許協勤民力弟兄們，更能熟悉法律與實務上的民防運作流程。

除了教授加強民防相關法令，以及組訓作業流程的課程，並安排教授民防人員協勤交通指揮相關要領、全民國防教育、強化反恐防爆安全，以及性騷擾暨家庭暴力防治宣導及通報等訓練課目；課程編排加強兩性平權拒絕性騷擾外，亦加強提升協勤民力弟兄們專業技能及應變能力等課程。

林宏儒表示，協勤民力熟悉反恐維安治安維護等緊急應變處置，更能有效協助、維持轄區地方的治安平穩，以及2018臺中花卉博覽會順利疏導交通相關預防作為。感謝協勤民力與警民同心共同打擊犯罪，幫忙維護交通順暢及確保交通安全。

為重視協勤民力自身的安全外，並因應反恐的安全維護，特別禮聘永春拳館館長暨現任台中柔術協會理事長張庭尚，指導自我防衛、擒拿術、關節控制法等格鬥技巧，以自我安全保護及訓練身體協調能力為主。

豐原警分局表示，藉由運用協勤弟兄民力等力量及資源，舉辦各種課程的常年訓練，提升協勤民力的專業技能。期許警民聯手共創「警民合作、共維治安」的佳景，創造轄區優質治安環境，確保社會的安寧。

關鍵字豐原警分局民防常訓柔術協會反恐花博
西螺鎮長號召橋下淨灘　數百人迴響豐原高爾夫俱樂部　捐水箱消防車

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