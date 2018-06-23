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《天堂M》慶改版虛寶大方送　夢幻虛寶「紫變」等你抽

生活中心／綜合報導2018/06/23 20:28
▲《天堂M》慶改版虛寶大方送，夢幻虛寶「紫變」等你抽。（圖／公關照片）
▲《天堂M》慶改版虛寶大方送，夢幻虛寶「紫變」等你抽。（圖／公關照片）

遊戲橘子代理韓國 NCSOFT 開發的跨世代手遊《天堂 M 》， 20 日在改版記者會上除公布代言人為骨灰級玩家 Bii 畢書盡，更正式宣布玩家期待度最高的全新職業「黑暗妖精」將於 6 月 27 日登場。《天堂 M 》官方也於本周末（ 23 、 24 日）在台北三創生活園區及高雄漢神巨蛋廣場舉辦豐富大型的體驗活動，還會送出玩家夢寐以求的「紫變」及「紅武」，吸引大批玩家到場共襄盛舉，希望有機會一舉晉升至「歐洲人」行列。

《天堂 M 》官方表示，黑妖「預先登錄」活動開放僅一周，已經有 12 萬玩家響應。因應全新職業「黑暗妖精」即將改版登場，官方同步宣布於 27 日加開 6 組全新伺服器，期望讓尚未加入遊戲或擔心進度落後的玩家，可於新伺服器體驗全新角色搶攻新伺服器霸主。

為歡慶《天堂 M 》黑妖上市，今（ 23 ）日下午 1 時在台北三創生活園區展開大型豐富的體驗活動，前幾日率先設置的神秘巨型寶箱已成為台北鬧區打卡新地標；今日活動最受矚目的超狂夢幻逸品「紫變」及「紅武」，更吸引許多玩家們清早就到場排隊，限額一千名的抽獎名額也瞬間被秒殺。現場玩家表示：「就算沒抽到紫變，還有紅武和萬元獎金，一樣讓人很期待。」


▲《天堂M》慶改版虛寶大方送，夢幻虛寶「紫變」等你抽。（圖／公關照片）

周末兩日除了送出超夢幻虛寶「紫變」及「紅武」外，周邊活動同樣吸引大批玩家同樂，像是透過 AR 擴增實境，讓民眾化身黑暗妖精互相對決，獲勝者可獲《天堂 M 》主題造型一卡通，還有機會得到 666 元橘子支付儲值金，當日最高分玩家更可直接獲得超豪華虛寶「紅武─惡魔王武器箱」。

炎炎夏日舉辦戶外活動，《天堂 M 》官方貼心的在現場設置「黑暗妖精冰淇淋」攤位，消費者只要於《天堂 M 》官網完成「預先登錄」，即可免費獲得「黑暗妖精明治冰淇淋」一支。現場還有 Coser 神還原《天堂 M 》遊戲中造型帥氣的男黑妖與火辣吸睛女黑妖，吸引民眾瘋狂搶拍。


▲《天堂M》慶改版虛寶大方送，夢幻虛寶「紫變」等你抽。（圖／公關照片）

眾所期待的虛寶抽獎活動將於今日晚間 6 時展開，現場將抽出活動大獎「紫變」一名，以及特獎「紅武 」三名。沒有抽到虛寶或來不及參加台北活動的朋友也不用擔心，官方明（ 24 ）日下午 2 時將在高雄漢神巨蛋廣場展開同樣盛大的慶祝活動，想獲得超級大獎「紫變」的玩家千萬不要錯過！


▲《天堂M》慶改版虛寶大方送，夢幻虛寶「紫變」等你抽。（圖／公關照片）

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