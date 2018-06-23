豐原高爾夫俱樂部回饋地方　捐贈水箱消防車

消防車輛捐贈儀式在豐原高爾夫俱樂部會員大會中舉行，由俱樂部理事長邱俊光代表捐贈，曾進財副局長代表受贈，並頒發感謝狀，感謝俱樂部支持地方消防工作，以具體行動支持消防工作，保障在地民眾的生命、財產安全。

企業有成回饋地方，社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部理事長邱俊光，23日代表捐贈豐原消防分隊1輛價值約350萬元的水箱消防車，希望透過捐贈消防設備，提升在地消防能量。消防局副局長曾進財表示，豐原分隊所管轄地區多狹小巷弄，此次受贈的小型水箱車，體積小、配備齊全，可有效深入狹巷救災，保障市民安全。

▲小型水箱車的車輛體積小且配備齊全，可有效深入狹巷救災。（圖／台中市消防局提供2018.6.23）

曾進財表示，豐原消防分隊勤務繁重，加上常支援鄰近分隊救護及火警勤務，救災器材使用頻繁，且市區許多巷道屬於狹小巷弄；因此，此次受贈小型水箱車，車輛體積小且配備齊全，可有效深入狹巷救災，讓消防人員得以在更短時間到達現場，防止災情擴大，也盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會資源投入消防救災工作，保障市民生命財產安全。

消防局表示，豐原高爾夫俱樂部座落於豐原區公老坪，創立於1962年，以推展全民運動，增進國民健康為宗旨，邱俊光平時秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，積極參與公益活動，回饋地方，因感念消防人員救災辛勞，深覺消防救災車輛重要性，在俱樂部全體會員熱烈支持下，捐贈市府水箱消防車，以具體行動實踐企業責任。

