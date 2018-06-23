NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈波麗士好威猛　連破搶奪、槍砲兩案7局續投失策遭打爆 王維中慘吞敗8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

竹東國中三期校舍改建　培育英才工程動土奠基

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/23 17:49
▲竹東國民中學三期校舍改建工程，今舉行動土奠基典禮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）
▲竹東國民中學三期校舍改建工程，今舉行動土奠基典禮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

新竹縣政府爭取教育部補助1億4千餘萬元經費，進行竹東國中三期校舍改建工程，今(23)日正式動土興建30間教室及6間地下室，新竹縣長邱鏡淳出席主持儀式，與縣議員羅吉祥、郭遠彰、彭余美玲、林昭錡及副議長陳見賢服務團隊等共同表達祝賀，希望新穎的教學環境，提升學習成效，老師用心、家長放心、學生專心。

邱鏡淳指出，竹東國中於民國35年創校至今，原校舍除勤學樓外，多為民國50年間興建，至今均已超過50年，建築物結構老化已達報廢期限，為使校園符合教育性、美觀性、實用性，發揮境教功效，重新規畫興建，讓學生與教師均能教學愉快、學習更有績效。


▲竹東國中三期校舍改建工程，今舉行動土奠基典禮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

民國97年3月獲得教育部核定的「精緻國教基礎設施建設計畫」，整體規畫設計經費300萬元整，為求設計能盡善盡美，先後召開了16次設計會議，邀請了社區代表、全校教師及建築師共同勾勒出校園新風貌。民國98年教育部核定補助第一期校舍改建9910萬元整，學校跳脫舊有的桎梏，創造出學習的新天堂，民國100年興建完工落成使用，讓學子有了更新的學習環境。

101年1月再獲教育部核准補助第二期校舍改建經費6290萬元，延續第一期校舍興建的宗旨，在民國102年7月發包，8月動工拆除，10月動土興建17間教室，在103年11月完工，讓學校有更加盡善盡美的優質學習環境。


▲竹東國中三期校舍改建工程，今舉行動土奠基典禮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

竹東國中校長徐華助說明，此工程預定於108年6月底完工，完工後將有一棟行政大樓（有行政辦公室、圖書館、普通教室、地下停車場）及一棟專科大樓，師生均善盡本分努力向上，期使校運昌隆，培育一代代莘莘學子。

關鍵字竹東國中精緻國教動土奠基邱鏡淳
豐原高爾夫俱樂部　捐水箱消防車海峽兩岸書法家作品展　南投開展

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan