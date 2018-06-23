竹東國中三期校舍改建　培育英才工程動土奠基

邱鏡淳指出，竹東國中於民國35年創校至今，原校舍除勤學樓外，多為民國50年間興建，至今均已超過50年，建築物結構老化已達報廢期限，為使校園符合教育性、美觀性、實用性，發揮境教功效，重新規畫興建，讓學生與教師均能教學愉快、學習更有績效。

新竹縣政府爭取教育部補助1億4千餘萬元經費，進行竹東國中三期校舍改建工程，今(23)日正式動土興建30間教室及6間地下室，新竹縣長邱鏡淳出席主持儀式，與縣議員羅吉祥、郭遠彰、彭余美玲、林昭錡及副議長陳見賢服務團隊等共同表達祝賀，希望新穎的教學環境，提升學習成效，老師用心、家長放心、學生專心。



▲竹東國中三期校舍改建工程，今舉行動土奠基典禮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

民國97年3月獲得教育部核定的「精緻國教基礎設施建設計畫」，整體規畫設計經費300萬元整，為求設計能盡善盡美，先後召開了16次設計會議，邀請了社區代表、全校教師及建築師共同勾勒出校園新風貌。民國98年教育部核定補助第一期校舍改建9910萬元整，學校跳脫舊有的桎梏，創造出學習的新天堂，民國100年興建完工落成使用，讓學子有了更新的學習環境。

101年1月再獲教育部核准補助第二期校舍改建經費6290萬元，延續第一期校舍興建的宗旨，在民國102年7月發包，8月動工拆除，10月動土興建17間教室，在103年11月完工，讓學校有更加盡善盡美的優質學習環境。



▲竹東國中三期校舍改建工程，今舉行動土奠基典禮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

竹東國中校長徐華助說明，此工程預定於108年6月底完工，完工後將有一棟行政大樓（有行政辦公室、圖書館、普通教室、地下停車場）及一棟專科大樓，師生均善盡本分努力向上，期使校運昌隆，培育一代代莘莘學子。