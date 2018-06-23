彰化鐵路舊宿舍辦文創 魏明谷體驗小巷風情

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化鐵路舊宿舍變身文創市集，「講講8巷．走走8巷」系列活動今天在彰化鐵路舊宿舍登場，彰化縣長魏明谷在小小志工的導引下，參觀舊宿舍巷子內的攤位，體驗人文小巷風情。

位於彰化市彰美路一段的彰化鐵路舊宿舍就在彰化扇形車庫的對面，原本是交通部台灣鐵路局彰化站員工的宿舍，還設有理髮部、洗衣部以及幼兒園等，因無人使用而荒廢，後來宿舍群經彰化縣政府有形文化資產審議委員會認定為文化景觀。

彰化縣鐵路村文化再生協會、賴和文教基金會等多個團體在彰化鐵路舊宿舍舉辦，「講講8巷．走走8巷」系列活動，邀請彰化民生國小的小學生擔任導覽志工，帶領參加活動的民眾了解舊宿舍的歷史，也有農業市集、文創市集，介紹在地的農產品以及文創商品。