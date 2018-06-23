點亮人生 相隔23年家扶兒喜見認養者

林宗明自民國66年加入家扶基金會認養計畫，陸續認養9個孩子，楊志堅為其中之一。今年41歲的楊志堅表示，1歲時爸爸去世，媽媽後來改嫁，他由奶奶扶養，3歲時接受林叔叔的認養直到18歲。

家扶基金會今天在行政院中部辦公室禮堂舉行「2018年全國扶幼感謝暨表揚大會」，來自全國各地的國內外兒童認養人、被認養人齊聚一堂，總統府秘書長陳菊也出席。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）69歲林宗明擔任家扶基金會認養人40年，楊志堅3歲時接受他認養到18歲，相隔23年的今天，兩人再相見，楊志堅表示，「林叔叔如同人生一盞燈，讓我找到希望」，彼此激動相擁。

楊志堅指出，因為有林叔叔的認養，讓他可以無憂長大，小時候家扶中心常安排相見歡活動，他和林叔叔還有林叔叔的小孩一同出遊，「林叔叔就像是第2個爸爸一樣，給予他許多溫暖」。

楊志堅說，他希望也能像林叔叔一樣，長期資助需要幫忙的小孩，為他們點亮生命的燈火。

林宗明表示，本身就喜歡參加慈善活動，看到許多小孩生活過的困苦，讓他於心不忍，於是投入家扶基金會認養計畫，有感於年紀大了，遂將家扶認養工作交給大兒子，希望他繼承「衣缽」。

林宗明大兒子林東瑜表示，10多年前加入家扶認養行列，未來也會持續下去，希望可以幫助到需要幫助的人。

陳菊致詞表示，她過去也贊助過很多孩子，每年當她收到孩子祝福的卡片，內心相當感動，政府力量有限，民力無窮，感謝民間彌補政府做不夠的地方，感謝大家讓台灣充滿希望。

台東善心菜攤阿嬤陳樹菊的妹妹陳秀燕也是家扶認養人之一。她表示，弟弟因肝癌去世，曾接受其他人幫助，當時母親囑咐，將來長大後，一定要回饋社會，20年前她投入家扶認養行列，已認養9人。她說，「有付出有福報，付出讓她很快樂。」（編輯：陳政偉/卞金峰）1070623