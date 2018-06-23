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海峽兩岸著名書法家作品展　南投縣政府文化局開展

記者呂炯昌／南投報導2018/06/23 18:03
▲南投縣副縣長陳正昇（左）、北京市台胞聯誼會長高峰（右）互贈畫作。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.23)
▲南投縣副縣長陳正昇（左）、北京市台胞聯誼會長高峰（右）互贈畫作。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.23)

「筆墨抒懷 情聚兩岸-海峽兩岸著名書法家作品展」揭幕儀式23日下午在南投縣政府文化局玉山展覽室隆重舉行。北京市台灣同胞聯誼會會長高峰出席開幕儀式，南投縣副縣長陳正昇和北京市台灣同胞聯誼會副會長王慧分別致詞，來自兩岸書畫藝術界、經濟商貿領域的嘉賓參加開幕儀式。

此次展覽由北京市台聯和台灣中華文經交流協會共同主辦，並由南投縣文化局與社會各界人士給予大力支持。展覽展出來自大陸楊先讓等9位書畫家，以及台灣江明賢等12位書畫家共70多幅力作。兩岸書畫家表示，他們將以精湛的造詣、瀟灑的筆墨、獨特匠心和藝術的語言，共同表達對中華文化的熱愛與追求，促進兩岸文化藝術的交流合作。


▲南投縣文化局長林榮森（左），致贈北京市台灣同胞聯誼會副會長王慧（右）紀念品。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.23)


▲「筆墨抒懷 情聚兩岸-海峽兩岸著名書法家作品展」23日揭幕，南投縣副縣長陳正昇致詞。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.23)

開幕式上，北京台聯副會長王慧致詞表示，文化是一個民族的靈魂，文化興則民族興。兩岸地緣相近、血緣相親、文緣相承，商緣相聯，法緣鄉循，根植於于同一片文化沃土，兩岸同胞應同心攜手把歷久彌新的中華文化傳承好、彰顯兩岸同胞同根同源，共同促進兩岸同胞心靈契合。


▲藝術家李轂摩（左）、南投縣副縣長陳正昇（中）、北京市台胞聯誼會長高峰（右）互相交換禮物。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.23)

「北京市台灣同胞聯誼會」簡稱「北京市台聯」，成立於1980年代，為廣大的台胞服務，越來越受到廣大的台胞認可與喜愛。王慧指出，坐落於北京東城區的台灣會館，始建於1890年，起初是為了台灣舉子來京參加科舉考試居住，經過100多年歷史時空，於2010年進行全面修繕並重新開張，至今已接待兩岸同胞近8萬人，尤其是2015年起，在北京台灣會館機連續舉辦三屆海峽兩岸書畫名家交流展，江明賢、李轂摩等台灣著名書畫家都應邀到台灣會館參展。


▲這次海峽兩岸著名書法家作品展在南投縣文化局展出，由6月23日至7月4日止。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.23)

關鍵字海峽兩岸著名書法家作品展北京台聯王慧
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