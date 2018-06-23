台灣省政府7/1走入歷史 國發會活化中興新村

陳美伶自去年10月起迄今，已多次親訪中興新村，現地瞭解相關辦公廳舍運用情形，此次她也特別走訪幾處具有指標性意義的辦公廳舍。她表示，中興新村生活機能甚佳，有市場、小學到高中及醫院，交通便利，應善用現有辦公廳舍，活化閒置資產。

陳美伶指出，中興新村是台灣第一個以花園城市規劃的都市計畫區，將工作、居住區合一，採取高綠覆地比率設計，環境清靜悠美，全盛時期設籍人口有2萬3000多人，尤其生活機能良好，相當適合年輕人工作及成家。

她表示，國發會同仁將共同努力，使省府業務移撥無縫接軌、服務不中斷。此外，未來將於當地成立中興新村活化專案辦公室，希望透過相關部會通力合作，促成當地展現新的繁榮風貌。她也順道對文化創意業者有意進駐的區位進行瞭解，以作為未來活化當地的參考。

台灣省政府於民國36年5月16日由台灣省行政長官公署改組成立，經86年修憲後，組織功能逐漸縮減。依據行政院所定省府業務與人員移撥時程，108年起省府預算歸零，業務與員額至遲將於今年底完成移撥中央部會，並由國發會率先自7月1日起承接大部分的省府業務。（編輯：林興盟）1070623