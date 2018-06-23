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娛樂

金曲紅毯／帶槍掃射評審！　廖人帥玩笑開過頭

記者蔡文鈴、翁新涵╱台北報導2018/06/23 17:52
▲廖人帥在金曲紅毯嗆評審。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）
▲廖人帥在金曲紅毯嗆評審。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北市小巨蛋舉行，星光大道眾星雲集。廖人帥今年以A-LIN的〈未單身〉入圍「最佳音樂錄影帶獎」，但竟在紅毯上直接開嗆，衣服上頭印著「這裡最不值錢的叫做創意」，似有暗批評審的味道。

去年廖人帥為中國歌手張靚穎拍攝的英文單曲〈Dust My Shoulders Off〉MV，入圍金曲「最佳音樂錄影帶獎」卻沒能拿獎，讓得失心相當重的他一度在臉書嗆金曲評審，今年他又再度以A-LIN的〈未單身〉入圍「最佳音樂錄影帶獎」，一向有話直說的他，果然在今天的紅毯上，穿著一身亮眼黃澄澄的連身衣服，上頭居然印著「這裡最不值錢的叫做創意」暗批評審。

當被問到有沒有把握得獎？廖人帥在後台接受媒體聯訪看得很開表示：「一定不會得獎，因為評審都很討厭我！」不過隨後竟開玩笑說：「可能帶槍掃射評審吧，希望今年評審有品味一點。」此外，廖人帥也透露這身連身服內沒有穿任何衣服，被他形容成「全裸！」更表示裡面黏很多衛生棉吸汗。


▲廖人帥在金曲紅毯嗆評審。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北小巨蛋舉行，星光大道則於下午5時30分登場，本屆頒獎典禮由台視全程live播出。

關鍵字金曲獎金曲29廖人帥
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