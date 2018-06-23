金曲紅毯／帶槍掃射評審！　廖人帥玩笑開過頭

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北市小巨蛋舉行，星光大道眾星雲集。廖人帥今年以A-LIN的〈未單身〉入圍「最佳音樂錄影帶獎」，但竟在紅毯上直接開嗆，衣服上頭印著「這裡最不值錢的叫做創意」，似有暗批評審的味道。

去年廖人帥為中國歌手張靚穎拍攝的英文單曲〈Dust My Shoulders Off〉MV，入圍金曲「最佳音樂錄影帶獎」卻沒能拿獎，讓得失心相當重的他一度在臉書嗆金曲評審，今年他又再度以A-LIN的〈未單身〉入圍「最佳音樂錄影帶獎」，一向有話直說的他，果然在今天的紅毯上，穿著一身亮眼黃澄澄的連身衣服，上頭居然印著「這裡最不值錢的叫做創意」暗批評審。