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中央社

慢跑跨越美加國界 法女子遭美拘留2週

中央社2018/06/23 17:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社渥太華22日綜合外電報導）媒體今天報導，一名法國年輕女子前往加拿大西部探視母親期間，因沿著海邊慢跑，無意間跨越美加邊界，而被美國的拘留中心「收容」了兩週。

19歲的羅曼（Cedella Roman）告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC），她5月21日傍晚慢跑，越過了加拿大卑詩省懷特羅克鎮（White Rock）以南不遠的國界，到了美國華盛頓州境內。

羅曼在開始漲潮時折返，跑上了一條泥徑，並停下腳步拍了張美景照片，隨後順著原路往回跑。這時，兩名美國邊界巡防隊（Border Patrol）人員上前告訴她，她已非法越界，且被監視器拍下。

她對CBC說：「我告訴對方，我不是故意如此，我不知道怎麼回事。」

麻煩的是，前來加拿大探視母親並學習英文的羅曼，當時身上沒帶任何政府核發的身分證件。

她隨後遭巡防隊人員移送南邊200公里、由國土安全部管理的塔科馬西北拘留中心（Tacoma NorthwestDetention Center）。

抵達中心後，羅曼聯絡上媽媽費恩（ChristianeFerne），費恩旋即帶上羅曼的護照和就學許可證趕往中心，但中心人員說，文件還需經加國當局查驗。

羅曼被收容在拘留中心長達兩週，直到問題解決後，才獲准返回加拿大。

費恩說，事發地點沒有清楚路標，造成她女兒陷入困境；「這就像是個陷阱…任何人都可能在邊界因此被逮。」（譯者：梁元齡/核稿：張佑之）1070623

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