慢跑跨越美加國界 法女子遭美拘留2週

（中央社渥太華22日綜合外電報導）媒體今天報導，一名法國年輕女子前往加拿大西部探視母親期間，因沿著海邊慢跑，無意間跨越美加邊界，而被美國的拘留中心「收容」了兩週。

19歲的羅曼（Cedella Roman）告訴加拿大廣播公司新聞網（CBC），她5月21日傍晚慢跑，越過了加拿大卑詩省懷特羅克鎮（White Rock）以南不遠的國界，到了美國華盛頓州境內。

羅曼在開始漲潮時折返，跑上了一條泥徑，並停下腳步拍了張美景照片，隨後順著原路往回跑。這時，兩名美國邊界巡防隊（Border Patrol）人員上前告訴她，她已非法越界，且被監視器拍下。