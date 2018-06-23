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中央社

王政浩展現速度優勢 亞運有可能改定位先發

中央社2018/06/23 17:48
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）亞運中華成棒培訓隊投手王政浩，原本是球隊設定的終結者，但教練團透露，若職棒球員加入後有更適合的救援投手人選，王政浩可能移往先發，但王政浩表示，最喜歡挑戰長中繼。

王政浩昨天與讀賣巨人隊三軍交手，後援投1局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，最快球速151公里，扮演稱職終結者角色。

中華成棒隊總教練許順益表示，原先計劃安排雙救援，王政浩具有球速優勢，從開始集訓以來，一直定位在終結者位置；在中華棒協新任理事長辜仲諒出面協調下，中職4隊有機會都派出職棒球員支援亞運，許順益表示，若職棒球員有理想的終結者人選，王政浩有可能調往先發。

王政浩在母隊合作金庫成棒隊先發、救援都有投，但救援投得比較多，他表示，教練團有告知他之後若選入亞運中華隊，可能會調整成先發投手，「目前也用先發方式調整，考量投球局數需要拉長，體能、伸展也有做不同的訓練」。

被問起比較喜歡先發還是後援角色，王政浩給出了意外的答案，「比較習慣救援，但投長中繼更刺激」；王政浩會有這樣的想法，主要是去年亞洲棒球錦標賽首度披上正式國際賽中華隊戰袍，對南韓比賽中繼3.2局飆出5次三振，投出亮眼表現。

王政浩解釋，救援登板主要是守住分數差，但會需要用到長中繼，代表先發投手出狀況、場上有危機，在那種情況上場更刺激，「去年的國際賽對我來說是挑戰，投長中繼對我來說是突破」，但無論定位在哪，都希望不斷提升自己的能力。（編輯：管中維）1070623

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