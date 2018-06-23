嚴部長視導金門駐軍　肯定外離島官兵戰訓辛勞

（軍聞社記者林澤廷金門23日電）國防部長嚴德發今日視導金門地區駐軍，代表總統蔡英文慰勉官兵戮力戰訓本務、保家衛國的辛勞，並期勉官兵強化訓練工作，以提升戰力成為一個可恃的鋼鐵勁旅。

嚴部長上午由相關聯參陪同，分別前往料羅營區及太武山營區視導海軍金門基地指揮部及空軍雷達中隊等單位，聽取單位簡報及瞭解各單位工作執行現況，並提出工作指導，對於單位官兵堅守崗位的辛勞付出，表達嘉勉和肯定。

嚴部長表示，外離島因為戰略地緣關係，預警及反應都具相當的急迫性，所以要強化聯合情監偵的作為，因此「看得到、聽得到、能指揮」顯得更為重要，地區要能跟海巡署、雷達站、觀測所（哨）等單位，相互支援，執行遠、中、近的監控，並透由縱向及橫向的通聯機制，建立共同圖像，強化防區總體戰力。

中午，嚴部長與官兵會餐，並對官兵精神講話，他表示，國軍的核心價值，就是保國衛民，忠於國家、忠於人民，讓兩千三百萬同胞能夠安居樂業，是國軍的使命，這是嚴部長對官兵的期勉，隨後並頒發加菜金，犒慰官兵的辛勞。

此外，嚴部長強調，此次軍人年金改革主要是因為退撫基金自民國100年開始已入不敷出，面臨破產，而且將於109年用罄，因此改革勢在必行。

嚴部長指出，由於國軍24小時執行戰備訓練任務，存在役期受限、退除早、離退率高的獨特性，為維護現、退役官兵權益，總統指示，軍人年金改革要採單獨專案處理。而軍人年改法案通過後，可達到照顧中低階、短年資人員，提升軍隊士氣，有利於募兵制推動，鼓勵現役長留久用及軍人退撫基金得以永續經營的政策目標。

嚴部長進一步指出，我們做了統計，現役軍人有98%將來退休金是增加的，這個政策確實是照顧中、短役期的官兵，國防部未來也將編組專案說明的小組，到各單位作進一步內容的說明。基於此，政府照顧我們，我們更要盡到我們的責任，發揮我們的特性，守護國家安全，戮力戰訓本務，強化戰備訓練，成為一個不對稱作戰的可恃戰力，不負民眾期待的鋼鐵勁旅。

中午嚴部長與官兵會餐期間，除了關心訓練和生活實況，同時逐一詢問及聽取校級軍官與士官有關年金改革的意見，他們紛紛表達肯定與滿意。嚴部長鼓勵官兵莫忘初衷，一定要發揮所長服務軍旅，一起為守護家園而努力。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社