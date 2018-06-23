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中央社

土魯斯市政廳旁麥當勞 金色招牌融入環境

中央社2018/06/23 18:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）在台灣看到的麥當勞招牌，幾乎都是紅底配上黃色的M，一旁用英文書寫的麥當勞則是白色字體，法國土魯斯市政廳旁麥當勞為融入當地環境，招牌不但不見紅底，所有字體都是金色。

土魯斯位在法國西南部，是法國第4大城市，一大特色是房屋幾乎都是紅磚建築，也被稱為粉紅城，也有人翻譯為玫瑰城。

土魯斯也是全球知名民航飛機製造商空中巴士的總部所在地，土魯斯約50萬人口，4萬多人在空中巴士工作，中央社記者日前到空中巴士採訪時，也拜訪了土魯斯的市政廳。

土魯斯市政廳可追溯到12世紀，但現在正前方的立面是建於18世紀，前方約2公頃的大廣場，在20世紀時重新設計過，目前是當地居民舉辦各式活動場所，記者拜訪市政廳時，剛好在市政廳前廣場，遇到一群女性為好友舉辦婚前派對。

市政廳周圍有許多店家，位在右前方第一家商店就是麥當勞，這間麥當勞的招牌，沒有一般紅底搭配黃色M字及白色英文字體寫的麥當勞，紅磚瓦房上只有金色的M及金色書寫的麥當勞。

當地導遊介紹，市政廳周圍店家的招牌，一律只能用金色字體，才不會破壞環境美感。

市政廳是辦公地點，但二樓的貴賓廳牆上及天花板，有百年前當地藝術家繪製的壁畫及雕像，多半描述土魯斯由來的故事，因貴賓廳看起來金碧輝煌，常被借為結婚場地，也免費開放給外人參觀，對喜歡藝術及歷史的遊客來說，會不虛此行。（編輯：管中維）1070623

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