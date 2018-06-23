土魯斯市政廳旁麥當勞 金色招牌融入環境

（中央社記者汪淑芬台北23日電）在台灣看到的麥當勞招牌，幾乎都是紅底配上黃色的M，一旁用英文書寫的麥當勞則是白色字體，法國土魯斯市政廳旁麥當勞為融入當地環境，招牌不但不見紅底，所有字體都是金色。

土魯斯位在法國西南部，是法國第4大城市，一大特色是房屋幾乎都是紅磚建築，也被稱為粉紅城，也有人翻譯為玫瑰城。

土魯斯也是全球知名民航飛機製造商空中巴士的總部所在地，土魯斯約50萬人口，4萬多人在空中巴士工作，中央社記者日前到空中巴士採訪時，也拜訪了土魯斯的市政廳。

土魯斯市政廳可追溯到12世紀，但現在正前方的立面是建於18世紀，前方約2公頃的大廣場，在20世紀時重新設計過，目前是當地居民舉辦各式活動場所，記者拜訪市政廳時，剛好在市政廳前廣場，遇到一群女性為好友舉辦婚前派對。