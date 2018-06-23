日騎士命喪太魯閣 父重返傷心地致祭

2017年9月，35歲日籍單車騎士白井寬之來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，提前上山試騎賽事路線時，於太魯閣國家公園九曲洞隧道口遭落石擊中，在花蓮慈院急救後仍不治。花蓮慈濟醫院單車社自發性邀約車友，用騎乘單車的方式，近百名車友護送白井一家人與白井寬之的骨灰，從慈濟醫院抵達火車站致意道別；陪伴白井寬之最後一程，濃厚的台灣人情味，令白井一家相當感動。

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）「兒子，我來了，明天是自行車挑戰賽的日子，我將代你到終點。」去年日籍單車騎士白井寬之於太魯閣遭落石擊中不幸喪命，父親白井良一今天下午帶著鮮花到事故現場致祭，盼兒子守護大家平安。

白井良一昨天在台北見過第一時間對他兒子伸出援手的年輕人黃柏憲之後，今天帶著兒子的照片，上午先到花蓮慈濟醫院，向醫療團隊、志工及車友致謝。慈濟醫院單車社成員林永森明天將開車載白井良一帶著白井寬之的照片登上武嶺，完成兒子去年未竟的心願。

去年與車友一起騎單車送白井一家人到車站的醫務秘書李毅說，這段時間常掛念白井良一，因為喪子是非常難以度過的痛，但在白井身上看到一種感恩的力量，以感恩的心面對一切事，令人敬佩。

白井良一指出，去年9月帶著寬之的骨灰回到日本的過程當中，獲得很多人的幫忙，包括志工、慈院單車社製作的DVD、車友幫忙修復腳踏車寄回日本、飯店提供監視器畫面等，讓親友得以在日本的告別式見到這些東西，也覺得寬之至今彷彿還活在他身邊。這事故若發生在其他地方，可能就沒有人會做這麼多，實在非常感謝。

今年2月花蓮發生大地震，白井良一也很關心災情並捐款，透過慈濟基金會幫助災民。李毅指出，最近大阪大地震，慈濟已陸續啟動相關援助。白井良一說，他的家距離大阪較遠，一切平安。

下午在慈濟志工等人的陪伴下，來到太魯閣九曲洞事故現場，白井良一將一束鮮花放在當時兒子倒下的地方，並點上日本帶來的馨香，眼眶含淚、口中念著「兒子，我來了！」他跟兒子說，保佑經過此處的人、守護大家都能平安。

白井良一也說，希望相關單位能加強安全措施，讓喜愛太魯閣風景的人，包括自行車愛好者能安心、安全的通行。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070623