龜山島上普陀巖寺　香油錢行善助弱勢

龜山島上的普陀巖是島上唯一的信仰中心，近年來因為觀光帶來人潮，遊客增添的香火油錢也變多了，廟方扣除必要維修之後，將餘款做為資助貧童、急難救助以及照顧弱勢之用，成為推展觀光兼做善事的佳話。

位於龜山島上的普陀巖，原名「拱蘭宮」，是島上唯一的信仰中心，據傳興建於光緒十七年，最早是供奉三太子哪吒，因島上居民多以捕魚為業，後來改奉媽祖為主神，並在民國四十一年改建完成。民國六十六年島上居民遷往頭城大溪，並另建新廟，原廟宇交由軍方接管，後來據傳島上接連發生意外事件，於是軍方請來觀世音菩薩坐鎮，並改名「普陀巖」。民國八十九年龜山島開放觀光，「普陀巖」也一併交由東北角風景區管理處管理。