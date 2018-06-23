龜山島上普陀巖寺　香油錢行善助弱勢

龜山島上的普陀巖是島上唯一的信仰中心，近年來因為觀光帶來人潮，遊客增添的香火油錢也變多了，廟方扣除必要維修之後，將餘款做為資助貧童、急難救助以及照顧弱勢之用，成為推展觀光兼做善事的佳話。
位於龜山島上的普陀巖，原名「拱蘭宮」，是島上唯一的信仰中心，據傳興建於光緒十七年，最早是供奉三太子哪吒，因島上居民多以捕魚為業，後來改奉媽祖為主神，並在民國四十一年改建完成。民國六十六年島上居民遷往頭城大溪，並另建新廟，原廟宇交由軍方接管，後來據傳島上接連發生意外事件，於是軍方請來觀世音菩薩坐鎮，並改名「普陀巖」。民國八十九年龜山島開放觀光，「普陀巖」也一併交由東北角風景區管理處管理。
現年81歲的普陀巖廟公吳松茂表示，他以前曾在風管處擔任島上維護工作，退休後烏石港船主們共同出資請他維護普陀巖，轉眼已經過了20幾年，對島上有一份濃郁情感，兒孫們都笑他每年開放登島就像一條龍、封島就像一條蟲。吳松茂進一步指出，早期廟裡的香油錢不多，扣除開銷後，都會將餘款捐給頭城國小貧童當午餐，這幾年觀光人潮變多了，香油錢也跟著增加，旺季有時一天有二萬元左右收入，不但廟的維修費有著落了，還可以多做善事，真是一舉兩得。
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今（23）日邀請龜山島社區耆老們與兒孫返鄉，除了由耆老們介紹他們以前的童年往事、生活秘辛之外，也呼籲遊客愛護他們龜山島家園。
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長陳美秀表示，龜山島地質特殊、生態保育良好、擁有大量鯨豚，受總量管制及氣候影響，106年約12萬5千人前來觀光旅遊，觀光產值達1.8億，希望今年海灣旅遊年，能再突破去年人次，為業者帶來更多商機。