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政治

佩琪同意了！抵房產籌選舉經費　柯P：改變台灣政治文化

編輯中心／綜合報導2018/06/23 18:36
▲台北市長柯文哲今（ 23 ）日宣布，太太陳佩琪已同意將名下的房子向銀行貸款兩千萬，做為今年的選舉經費。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲今（ 23 ）日宣布，太太陳佩琪已同意將名下的房子向銀行貸款兩千萬，做為今年的選舉經費。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

台北市長柯文哲為競選連任，日前傳出將抵押價值約 6500 萬元的房產，向銀行貸款 2000 萬打選戰。柯文哲今（ 23 ）日下午在臉書 PO 文「這禮拜，在佩琪的同意下，我已經以她名下的房子向銀行貸款兩千萬，做為今年的選舉經費」。柯文哲表示，希望將年底選舉當作改變台灣政治文化的社會運動「堅持作對的事，讓台灣繼續前進」。


▲台北市長柯文哲今天在 IG 貼文「蓋下去的瞬間，家中就多了兩千萬的貸款。但我相信，『降低選舉經費』會是改變台灣政治文化的一個重要關鍵，總之， Just do it ，年底選舉就盡力吧」。（圖／翻攝自柯文哲 IG ）

柯文哲為了競選連任，日前傳出將會抵押位在大安區信義路的住家，向銀行貸款 2000 萬做為選舉經費，曾讓太太陳佩琪相當生氣，柯文哲當時也證實，陳佩琪氣到 3 天不跟他說話。

柯文哲今天下午在個人臉書 PO 文，這禮拜已經得到太太的同意，將佩琪名下的房子向銀行貸款 2000 萬，做為今( 2018 )年年底台北市長的選舉經費，將用於人事以及雜支，至於選舉需要的文宣與活動，將會利用群眾募資的方式，事先公布計畫和預算，讓贊助的人能夠知道捐款用途。

「自己的活動自己支持，自己的文宣自己問」柯文哲表示，我們的價值、理念就靠大家幫忙宣傳，一起凝聚共同的信念，決定台灣的未來。

柯文哲接著表示「回顧 2014 年，那場選舉是改變台灣政治文化的轉捩點。那次，我們不插旗、沒有宣傳車、不買業配、不打負面選戰，甚至提前停止募款。我常說，如果有選擇，我們要選擇進步的方向前進。所以今年，我們還是要把年底的選舉，當作改變台灣政治文化的社會運動。」

柯文哲最後感謝太太陳佩琪，「感謝我太太最後支持我，拿房子去貸款，這筆錢，未來再由一票 30 元的選舉補助款來還」、「我認為，選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊，要用更實際的行動實踐我們的價值與未來，現在開始，我要邀請各位一起為這場選舉注入新的文化，讓台灣有光明的未來」。

柯文哲今天下午也在 Instagram 貼出與太太一起蓋章抵押房子的照片，留言「蓋下去的瞬間，家中就多了兩千萬的貸款。但我相信，『降低選舉經費』會是改變台灣政治文化的一個重要關鍵，總之， Just do it ，年底選舉就盡力吧」。

關鍵字柯文哲陳佩琪貸款台北市長選舉抵押
素人對上政黨　柯文哲抵押房打選戰香蕉盛產可製成米乖乖　蔡英文笑了

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