佩琪同意了！抵房產籌選舉經費　柯P：改變台灣政治文化

台北市長柯文哲為競選連任,日前傳出將抵押價值約 6500 萬元的房產,向銀行貸款 2000 萬打選戰。柯文哲今( 23 )日下午在臉書 PO 文「這禮拜,在佩琪的同意下,我已經以她名下的房子向銀行貸款兩千萬,做為今年的選舉經費」。柯文哲表示,希望將年底選舉當作改變台灣政治文化的社會運動「堅持作對的事,讓台灣繼續前進」。



▲台北市長柯文哲今天在 IG 貼文「蓋下去的瞬間,家中就多了兩千萬的貸款。但我相信,『降低選舉經費』會是改變台灣政治文化的一個重要關鍵,總之, Just do it ,年底選舉就盡力吧」。(圖/翻攝自柯文哲 IG )