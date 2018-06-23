14校漲學費遭駁 與學生溝通不足是主因

（中央社記者陳至中台北23日電）107學年度共有16所大學申請調漲學雜費，但經審議後僅有中興大學、文藻外語大學通過，其餘14校被駁回，與學生溝通不足是主因。

現行學費調整制度是由教育部訂出調整基準，各校提出申請後，由教育部邀集學者專家、家長、學生、教育團體代表等組成的審議小組，考量財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等，對各校逐一審查。

教育部今天召開審議小組會議，16所大學申請調漲，最終只有2校通過，且漲幅都遭砍到2%，不符學校預期。