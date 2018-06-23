14校漲學費遭駁 與學生溝通不足是主因

（中央社記者陳至中台北23日電）107學年度共有16所大學申請調漲學雜費，但經審議後僅有中興大學、文藻外語大學通過，其餘14校被駁回，與學生溝通不足是主因。
現行學費調整制度是由教育部訂出調整基準，各校提出申請後，由教育部邀集學者專家、家長、學生、教育團體代表等組成的審議小組，考量財務狀況、助學機制、辦學成效，以及是否有完整的資訊公開程序、研議公開程序等，對各校逐一審查。
教育部今天召開審議小組會議，16所大學申請調漲，最終只有2校通過，且漲幅都遭砍到2%，不符學校預期。
教育部高教司長李彥儀表示，14校被駁回，審議小組委員普遍認為，各校應與學生多一點溝通，例如說明會不能只邀請學生幹部，而應廣邀學生參與。另外，審議過程中的會議紀錄應更完整，學生提出的各種問題，應逐一回答並放在網路上，供所有學生、家長參考。
另外，教育部駁回各校調漲學費的理由還包括支用計畫不完備、助學計畫不明確、資訊公開內容過於簡略等。
李彥儀也提到，107學年度訂出的基本調幅，原本是引用「每人每月總薪資」計算，調幅上限是3.75%，但經學雜費審議小組確認後，認為應該跟過去一樣引用「每人每月實質總薪資」計算，調幅上限下修為3.44%。今年度通過的兩校，調幅都為2%，並未超過上限。
實踐大學是14所遭駁回的學校之一，校長陳振貴表示，今年通過的中興、文藻，都是好幾年沒調整，實踐3年前曾調漲過，因此對於這次的審議結果早有心理準備。不過，他也說，近年各校辦學經費不斷上漲，私校要在如此低學費的狀況下，繼續維持辦學品質，會越來越困難。
反教育商品化聯盟成員謝毅弘受訪表示，中興、文藻兩校在校內說明過程中，都仍有一些瑕疵，聯盟的訴求是「一所都不能漲」，後續考慮提出訴願。（編輯：管中維）1070623