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兒童暨青少年英語競賽　縣長頒獎表揚優秀學子

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/23 19:02
▲首屆兒童暨青少年英語競賽，新竹縣長邱鏡淳頒獎表揚優秀學子。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）
▲首屆兒童暨青少年英語競賽，新竹縣長邱鏡淳頒獎表揚優秀學子。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

新竹縣政府跟美國通用國際英檢合作，舉辦第一屆縣長盃兒童暨青少年英語競賽，今（23）日由縣長邱鏡淳頒獎為優秀學子們喝采，期許增加語言工具的多元優勢，在學習路途增廣見聞，開拓國際視野，他表示，新竹縣政府也著手設置第二個外語師資研訓中心，提高師培密度共同為教育努力打拼。

教育處說明今年首度辦理的第一屆縣長盃兒童暨青少年英語競賽，採5個報名級數，共有234位考生來自新竹縣，15位考生來自新竹市，2位考生來自桃園市，1位考生來自苗栗縣，總人數252人，範圍涵蓋國中小學生，每個級數取前五名成績優異者，以公開頒獎方式表示鼓勵，也把英語競賽的方式及美國通用國際英檢的成績細項能力評估報告，檢視新竹縣在推動英語教學及縣內學童在英語學習上的成效。


▲首屆兒童暨青少年英語競賽，新竹縣長邱鏡淳頒獎表揚優秀學子。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.23）

邱鏡淳鼓勵在場的小朋友們，都是在英語學習上，有著非常優異的表現，這次英語競賽，因為沒有提供任何題型範例及單字，只有文法類型範圍作為報名參考依據，所以每位參加的小朋友，都是憑藉真正的英語實力，取得這次的獎項及榮譽，他恭喜在座所有的小朋友們，希望在英語的學習上繼續努力，能夠更上一層樓，有更亮眼的成績。

關鍵字英語競賽國際英檢外語師資研訓中心
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