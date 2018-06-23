兒童暨青少年英語競賽　縣長頒獎表揚優秀學子

新竹縣政府跟美國通用國際英檢合作，舉辦第一屆縣長盃兒童暨青少年英語競賽，今（23）日由縣長邱鏡淳頒獎為優秀學子們喝采，期許增加語言工具的多元優勢，在學習路途增廣見聞，開拓國際視野，他表示，新竹縣政府也著手設置第二個外語師資研訓中心，提高師培密度共同為教育努力打拼。

教育處說明今年首度辦理的第一屆縣長盃兒童暨青少年英語競賽，採5個報名級數，共有234位考生來自新竹縣，15位考生來自新竹市，2位考生來自桃園市，1位考生來自苗栗縣，總人數252人，範圍涵蓋國中小學生，每個級數取前五名成績優異者，以公開頒獎方式表示鼓勵，也把英語競賽的方式及美國通用國際英檢的成績細項能力評估報告，檢視新竹縣在推動英語教學及縣內學童在英語學習上的成效。