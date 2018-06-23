參加客家詩歌節活動　蘇貞昌感嘆：母語一斷文化就滅

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（23）日受邀參加「客庄鄉音2018客家詩歌節」的活動，並有感而發表示，當年台灣在戒嚴的時期，一黨控制，語言只能有一種，不只客家話被打壓，連河洛話（閩南語）都不行，「只要母語一斷，文化就滅了！」

蘇貞昌指出，當年不只是很多人不會講母語，甚至認為講母語是錯誤的行為，最後連自己是什麼人都懷疑，都沒有信心，更不要講文化傳承，「所以為什麼要斷一個根，先斷母語，政治就是這樣可怕。」幸好台灣人民的力量打破威權，走向民主開放的時代，如今在各地的母語、族群都被尊重。