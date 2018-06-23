參加客家詩歌節活動　蘇貞昌感嘆：母語一斷文化就滅

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（23）日受邀參加「客庄鄉音2018客家詩歌節」的活動，並有感而發表示，當年台灣在戒嚴的時期，一黨控制，語言只能有一種，不只客家話被打壓，連河洛話（閩南語）都不行，「只要母語一斷，文化就滅了！」
蘇貞昌指出，當年不只是很多人不會講母語，甚至認為講母語是錯誤的行為，最後連自己是什麼人都懷疑，都沒有信心，更不要講文化傳承，「所以為什麼要斷一個根，先斷母語，政治就是這樣可怕。」幸好台灣人民的力量打破威權，走向民主開放的時代，如今在各地的母語、族群都被尊重。
蘇貞昌回憶當年擔任屏東縣長時，因客家人比例高，也學習到不少客家話，對於母語的教學非常尊重，所以當時推動客家話、河洛話、原住民排灣與魯凱族的母語教學，更出版全國第一套的客語教材，讓學校老師很認真來帶，所以屏東縣很多小學的小朋友都講得很好，帶入生活，除讓孩子學習母語，也讓文化代代傳承。
蘇貞昌說，大家唱自己的歌，用自己的母語來教孩子，台灣的多元、多態、多樣，才會讓大家看見，「互相尊重、彼此學習，台灣一定更美麗」，未來如果有機會做新北市長，一定秉持過去的經驗推行母語教學；行政院客委會副主委楊長鎮、台北市客委會主委曾年有、新北市議員黃俊哲、何博文也場共襄盛舉。