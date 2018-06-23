VAR認證的假摔？內馬爾禁區下腰倒地　取消罰球成首例

世界盃足球賽小組賽第二輪，首戰和瑞士隊踢成平手的巴西隊， 22 日對上哥斯大黎加。陣中焦點球星內馬爾（ Neymar ）遭嚴密盯防，就在比賽進入倒數階段時，內馬爾在禁區疑因重心不穩向後跌個四腳朝天，想藉此要到罰球機會，卻被 VAR 識破，成為本屆被取消 12 碼罰球的首例。

首戰遭瑞士隊逼和，讓一向被視為是奪冠熱門的巴西隊壓力相當大， 22 日對上哥斯大黎加，巴西隊全場攻勢不斷，就在比賽進入第 78 分鐘，內馬爾持球殺進禁區，在哥斯大黎加球員岡薩雷斯（ Giancarlo González ）防守下，突然重心不穩，以誇張的姿勢向後跌倒。裁判第一時間響哨，判給巴西一個 12 碼罰球，但在看了 VAR 後，發現岡薩雷斯雖然碰觸到內馬爾，但並無故意拉扯對方，因此改判，取消這次罰球。