VAR認證的假摔？內馬爾禁區下腰倒地　取消罰球成首例

世界盃足球賽小組賽第二輪，首戰和瑞士隊踢成平手的巴西隊， 22 日對上哥斯大黎加。陣中焦點球星內馬爾（ Neymar ）遭嚴密盯防，就在比賽進入倒數階段時，內馬爾在禁區疑因重心不穩向後跌個四腳朝天，想藉此要到罰球機會，卻被 VAR 識破，成為本屆被取消 12 碼罰球的首例。
首戰遭瑞士隊逼和，讓一向被視為是奪冠熱門的巴西隊壓力相當大， 22 日對上哥斯大黎加，巴西隊全場攻勢不斷，就在比賽進入第 78 分鐘，內馬爾持球殺進禁區，在哥斯大黎加球員岡薩雷斯（ Giancarlo González ）防守下，突然重心不穩，以誇張的姿勢向後跌倒。裁判第一時間響哨，判給巴西一個 12 碼罰球，但在看了 VAR 後，發現岡薩雷斯雖然碰觸到內馬爾，但並無故意拉扯對方，因此改判，取消這次罰球。
雖然巴西隊在傷停補時連進 2 球，最後以 2:0 勝出，內馬爾也在第 97 分鐘為球隊攻下第 2 分，鎖定勝局，但他在禁區的這一摔，成了世界盃引進 VAR 系統以來，遭取消 12 碼罰球的首例，賽後引發網友熱議，大酸「 VAR 認證的假摔」、「我們終於找到可以阻止內馬爾假摔的東西了」、「感謝 VAR ，該給應該是演員的內馬爾一張卡片，黃牌、紅牌，或是戲劇公司的名片」、「這一摔值得奧斯卡影帝」，但也有人認為，內馬爾是因重心不穩摔倒，不能說是假摔，只是跌得有點誇張。