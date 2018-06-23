捷克同性婚姻有望解禁 後共產主義國家首例

（中央社布拉格22日綜合外電報導）捷克政府今天支持同性婚姻立法草案，使得捷克有望成為歐洲聯盟（EU）第一個將同性婚姻合法化的後共產主義國家。

這項草案是由46名國會下議院議員擬訂，其中多數抱持左派和中間派立場，分屬下院9個政黨中的6黨，包括捷克總理、億萬富豪巴比斯（Andrej Babis）所屬的民粹派政黨「不滿公民行動」（ANO）。

政府今天發表的聲明除對「法案表示贊同」外，並呼籲對同性婚姻這個「敏感主題」進行「廣泛的社會討論」 。

右翼的人民民主黨（ODS）、保守的基督教民主黨（KDU-CSL）和極右派的自由與直接民主黨（SPD）拒絕支持這項草案。本案可望在今年稍後送交國會審議。