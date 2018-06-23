嚴德發軍人年改後首視導駐軍 勉莫忘初衷

（中央社記者劉麗榮台北23日電）國防部長嚴德發今天視導金門駐軍談到年金改革時表示，現役軍人有98%未來退休金是增加的，政策確實是照顧中、短役期的官兵，鼓勵官兵莫忘初衷，一起為守護家園而努力。

嚴德發上午分別前往料羅營區及太武山營區視導海軍金門基地指揮部及空軍雷達中隊等單位，對單位官兵堅守崗位的辛勞付出，表達嘉勉和肯定。這也是立法院20日三讀修正通過攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文後，嚴德發首次視導部隊。

嚴德發表示，外離島因為戰略地緣關係，預警及反應都具相當的急迫性，所以要強化聯合情監偵的作為，因此「看得到、聽得到、能指揮」顯得更為重要，地區要能跟海巡署、雷達站、觀測所等單位，相互支援，執行遠、中、近的監控，並透過縱向及橫向的通聯機制，建立共同圖像，強化防區總體戰力。