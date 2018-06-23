談文大宿舍爭議　侯友宜：選舉不應製造對立跟衝突

國民黨新北市長參選人侯友宜今（23）日應新北市議員邱烽堯之邀，參加中和區「誰羽爭烽」的羽球邀請賽，向參賽的16隊球友擊掌致意。針對文化大學宿舍的爭議，侯友宜認為，台灣政治負面的選舉太多，應該回歸到選舉主軸，好好進行政見論述。
侯友宜、邱烽堯還組隊下場競技，侯友宜無論後場殺球、網前推擋、救球、放小球，都展現了良好的羽球基本動作和運動細胞，雖然最後以「11：9」落敗，不過幾次接近跳殺的美技演出，讓球友紛紛拿出手機捕捉畫面。侯友宜說，他很喜歡各項球類運動，但市長參選人要犧牲奉獻，大家好好享受打羽球的快樂。
政論節目討論文化大學宿舍的爭議案，卻衍生許多匪夷所思的論調；對此，侯友宜指出，台灣的選舉，不應該製造對立跟衝突，「尤其是不應該用不實的資料惡意抹殺人格，製造更多的仇恨！」台灣政治負面的選舉太多，應該回歸到選舉主軸，好好進行政見論述，好好來打拚做事情，告訴選民可以帶來什麼樣的希望才對。
侯友宜再度重申：「21年都是合法建物，也會勘過，選舉到了，要重新解釋，沒關係，趕快做個決定，但一定要保護學生權益，這樣才實在！」另針對文化大學女學生上談話性節目卻遭到無端的攻擊，侯友宜說，民主的聲音應該都被尊重文化大學學生的聲音應該被聽到、尊重、包容，文化大學要站出來維護學生的權益。