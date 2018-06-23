台灣鋼琴演奏家 穿旗袍莫斯科畢業致詞

（中央社記者黃旭昇新北23日電）莫斯科柴可夫斯基音樂學院今年的畢業典禮，由台灣新北市前往就讀的鋼琴演奏家林品君代表226名畢業生致詞，她穿上學校特地準備的旗袍，感謝師長真誠付出並耐心與包涵學生。

「興竹樂集」團長呂玫瑩今天受訪表示，莫斯科柴可夫斯基音樂學院第149屆畢業典禮，在台灣時間20日晚上於學校音樂大廳舉辦。林品君以入學來全科滿分的優異表現，代表畢業生致詞。林品君在新北市長大，可說是台灣之光。

林品君也是莫斯科台灣學生會會長，她在俄羅斯深造琴藝，與哥哥林冠廷都是主修鋼琴演奏，兩兄妹具有古典音樂演奏的深厚潛力，被教授稱讚為「那對台灣的兄妹檔」。