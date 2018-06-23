科大畢典場面溫馨　人生的啟程正要開始

高苑科技大學於今(23)日上午在該校體育館舉行107級畢業典禮，校長趙必孝認為，人生是不斷的學習與向上增進，他獻上祝福，勉勵畢業同學要虛心學習面對未來，畢業後一定要以寬宏的心一起成長，讓自己與時代脈動結合一起，場面溫馨。

高苑科技大學107級畢業典禮，是由趙必孝主持，該校董事謝幸芬、副校長林錦郎率該校師生與會，有該校1千9百多位應屆畢業生與會，高苑科技大學校友會榮譽理事長黃守作、理事長陳俊銘、高雄市警察局局長何明洲、路竹區長王耀弘、岡山農工校長陳香妘、弘德工商校長遲月速等高中職校代表到場祝賀。



▲高苑科技大學校友會理事長陳俊銘(站立者)在畢業典禮致詞。(圖／記者黃守作攝，2018.06.23)

會中頒發研究所、大學部、專科部、進修部、進修學院、進修專校畢業證書及樂齡大學結業證書，並頒獎給表現優異的學生，及對該校考取多所國立研究所與身障生勤學表現畢業生，以資鼓勵。



▲高苑科技大學校長趙必孝(右8)與該校樂齡大學畢業生合影。(圖／記者黃守作攝，2018.06.23)

趙必孝校長在致詞時表示，每年鳳凰花開6月，就是畢業生離開學校展翅高飛的驕傲時刻，而人生的啟程正要開始，同時祝福畢業生滿載專業技能，成功地邁向另一個里程碑。他也提到，人生是不斷的學習與向上增進，勉勵同學於畢業後，要虛心學習面對未來，於畢業後，一定要以寬宏的心一起成長，讓自己與時代脈動結合一起。

高苑科技大學也為畢業生安排辦桌演唱會及校園巡禮等一系列活動，讓他們在這一天，仍能帶著滿滿的回憶與祝福離校，奔向光明前途。