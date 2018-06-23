蕭敬騰星光率先登場 裸胸西裝引尖叫

MV導演比爾賈帶著媽媽走紅毯，問及要是得獎，是否會在台上向女友「拉拉」徐佳瑩求婚？比爾賈故弄玄虛地說：「見機行事囉。」記者問到希望誰得歌后？比爾賈媽媽說，「私心希望拉拉得獎。」

第29屆金曲獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋舉行，今年走紅毯的藝人就超過80組，主辦單位首次將星光大道時間提前至下午4時50分舉行，首先登場的蕭敬騰穿著膚色西裝，裡面「真空」露出胸膛，在紅毯兩側的粉絲尖叫聲不斷，為蕭敬騰首挑金曲主持大梁加油打氣。

（中央社記者鄭景雯台北23日電）第29屆金曲獎星光大道眾星雲集，主持人「老蕭」蕭敬騰穿著膚色西裝率先登場，深V的設計露出胸膛，引起尖叫；紅毯上不少藝人都帶著爸媽、小孩走紅毯，希望家人能帶來好運。

樂團「張三李四」則是帶著各自的媽媽走紅毯，他們穿著有尪仔標、茄芷袋、復古卡通等台灣元素的西裝走紅毯，今年再度入圍最佳演唱組合，張三李四認為頑童是最大勁敵。

「茄子蛋」今年入圍4項，各項呼聲高，認為可以走完紅毯、參加這場盛宴就很開心，他們還齊呼口號：「積極樂觀，感恩惜福」，為自己加油。

來自江蘇揚州的鄭興，來台念研究所3年，曾獲得政大金旋獎最佳作詞和創作大賞，入圍最佳新人的他在後台看到徐佳瑩很開心，也對金曲獎的一切感到很新鮮。

5度入圍台語男歌手的許富凱，今晚帶著媽媽走紅毯，他也穿著膚色西裝，裡面同樣也沒穿襯衫，跟蕭敬騰的打扮相似。許富凱也穿著經紀人特別為他準備的金黃色內褲，希望能帶來好運。

入圍最佳新人獎的閻奕格，今晚帶著爸爸走紅毯，認為爸爸就是她的幸運物。（編輯：黃瑞弘）1070623