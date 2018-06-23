金曲紅毯／蕭煌奇不在乎奪獎　李玖哲穿薄紗露腹肌

第29屆金曲獎今（23）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道眾星雲集。多次入圍男歌手的蕭煌奇，穿著一身黑西裝帶著著陳明章老師一起走紅毯，他表示已經拿過很多次男歌手了，因此不在乎有沒有拿獎，覺得能跟所有音樂人一起參加這場典禮就很開心了。

頑童MJ116這次入圍最佳演唱組合，8月將登上小巨蛋開演唱會的他們，門票開賣即秒殺再加開兩場，狹帶著強大氣勢走紅毯，尖叫聲不斷。這次頑童擔任頒獎者已經把詞都背好，而且有提詞機，所以他們不害怕出錯，只害怕講話吃螺絲而已，最後更宣傳加場演唱會門票於6月30日開賣。