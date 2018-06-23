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娛樂

金曲紅毯／蕭煌奇不在乎奪獎　李玖哲穿薄紗露腹肌

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/23 19:24
▲蕭煌奇。（圖╱NOWnews攝影中心，2018.6.23）
▲蕭煌奇。（圖╱NOWnews攝影中心，2018.6.23）

第29屆金曲獎今（23）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光大道眾星雲集。多次入圍男歌手的蕭煌奇，穿著一身黑西裝帶著著陳明章老師一起走紅毯，他表示已經拿過很多次男歌手了，因此不在乎有沒有拿獎，覺得能跟所有音樂人一起參加這場典禮就很開心了。

頑童MJ116這次入圍最佳演唱組合，8月將登上小巨蛋開演唱會的他們，門票開賣即秒殺再加開兩場，狹帶著強大氣勢走紅毯，尖叫聲不斷。這次頑童擔任頒獎者已經把詞都背好，而且有提詞機，所以他們不害怕出錯，只害怕講話吃螺絲而已，最後更宣傳加場演唱會門票於6月30日開賣。


▲頑童。（圖╱NOWnews攝影中心，2018.6.23）

睽違7年推出專輯的李玖哲，這次入圍最佳男歌手獎，麻吉大哥黃立成跟他一起走紅毯，兩人一席黑色西裝帥氣十足，而李玖哲在西裝外套內穿著一件薄紗上衣，趁機展露好身材，笑稱：「若得獎的話，會露多一點」。這次李玖哲走紅毯前，老婆已經打電話跟他說加油，他的心情不太緊張，覺得很peace。


▲李玖哲、麻吉大哥黃立成。（圖╱NOWnews攝影中心，2018.6.23）

第29屆金曲獎於今（23日）晚間7點於台北小巨蛋舉行，星光大道則於下午4時50分登場，本屆頒獎典禮由台視全程live播出。

關鍵字金曲29金曲紅毯金曲獎
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