走出教室　大學生資系移地教學　探索海角秘境生態

大葉大學生物資源學系主任孫芳君、助理教授徐歷鵬帶領「生物多樣性概論」、「無脊椎動物學」課程學生走出教室，到海生館後館的海洋生物研究及海龜救傷場域，進行一場海角秘境生態旅遊。

生資系主任孫芳君表示，這次移地教學，不是參觀海生館一般展區，而是在專業人員的帶領下，觀摩海生館後館的海龜收容區、珊瑚礁復育區和珊瑚礁魚類繁殖區研究室，這些研究場域平時不對外公開，只有執行環境教育的團體可以事先申請進入，在海生館環境教育人員的安排下，師生們上午參訪海洋生物研究室與標本館，下午到潮間帶進行野外觀察。



▲大葉大學生資系參觀海生館後館的海龜救傷場域。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

生資系大三的陳迪園指出，海生館後館主要是研究及治療海洋生物的地方，未經許可無法進入，能夠進去參訪是很難得的學習機會，後館有許多圓柱型飼養池，有一區是治療受傷的海龜用，海龜面臨的困境除了疾病以外，人類丟的塑膠也會危害牠們的棲息環境，因為漂浮的塑膠就像水母一樣，常常會讓海龜誤食，導致海龜肚子內部有一大堆塑膠卻無法消化而死亡。



▲海生館人員向大葉大學生資系學生介紹海龜收容區。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

生資系三年級學生徐于璇認為，近年來海龜長腫瘤的比率越來越高，可見海水中的化學物質對海洋生物產生了不可逆的影響，實際走訪海龜收容區，更能深刻感受到工業發展對自然環境的衝擊，此行還看到潮間帶豐富的生物生態，讓他們可以把課堂介紹的海棉動物、刺絲胞動物再複習一次。

大四生張意瑤說，潮間帶的生態非常豐富，大家觀察到藍指海星、寶螺、芋螺、硨磲見、陽燧足、金口蠑螺、六指蝦蛄、黑足海兔、截尾海兔等無脊椎動物，能夠一次看到這麼多種類的生物，並一一辨識出來。



▲大葉大學生資系學生觀察治療受傷的海龜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

二年級的李啟弘說，移地教學讓他學習到不少新事物，比如原來珊瑚是可以靠人工繁殖飼養，研究人員讓珊瑚黏著在磁磚上，將一片片磁磚串起來放在海水中養殖，等到長大後再放回海中復育。