推廣台中之美 老台電人加入花博志工

（中央社記者趙麗妍台中23日電）賴濟榮為台電輸變電工程處中區施工處經理，工作之餘從事志工服務20多年，日前台電中區營業處號召花博志工，他率先響應，賴濟榮說，希望盡一己之力，讓國內外遊客認識台中之美。

61歲的賴濟榮在台電服務30多年，是位大家眼中典型的老台電人，因喜歡幫忙別人所帶來單純的快樂，工作之餘，他投身慈濟志工服務行列，不時前往醫院關懷或訪視弱勢家庭近況，還身兼台中慈心協會理事。

「服務別人最快樂」賴濟榮說，喜歡幫忙別人所帶來單純的快樂，他從事志工服務至今已有20多年，其中，印象最深的就是921大地震時，他目睹房屋倒塌、災民傷亡的景象。