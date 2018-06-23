韓職／7局續投失策遭打爆　王維中慘吞第5敗

韓國職棒NC恐龍，今(23)日主場出戰韓火鷹，由台灣左投王維中掛帥，對陣韓火三振王Sampson，王維中前6局表現優異，7局續投卻遭對手猛攻，主投6.1局狂掉6分，終場韓火鷹以8:1擊敗NC恐龍，王維中也苦吞本季第5敗。

王維中在3局上首遇亂流，被姜旻學敲安送回1分。4局上半被洋將Hoying敲出右外野陽春砲，攻下第2分。投完6局王維中已經用了98球，可惜7局上續投被接連敲安，再失2分。

但危機尚未解除，壘上有跑者1:4落後的狀況下，NC換下王維中，由張現植接替投球，不料2人出局時，Hoying再度開轟，扛出一發3分砲，將比數拉開到1:7，王維中的責失分也一口氣來到6分。