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韓職／7局續投失策遭打爆　王維中慘吞第5敗

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/23 19:42
▲王維中。（圖／取自NC恐龍官網）
▲王維中。（圖／取自NC恐龍官網）

韓國職棒NC恐龍，今(23)日主場出戰韓火鷹，由台灣左投王維中掛帥，對陣韓火三振王Sampson，王維中前6局表現優異，7局續投卻遭對手猛攻，主投6.1局狂掉6分，終場韓火鷹以8:1擊敗NC恐龍，王維中也苦吞本季第5敗。

王維中在3局上首遇亂流，被姜旻學敲安送回1分。4局上半被洋將Hoying敲出右外野陽春砲，攻下第2分。投完6局王維中已經用了98球，可惜7局上續投被接連敲安，再失2分。

但危機尚未解除，壘上有跑者1:4落後的狀況下，NC換下王維中，由張現植接替投球，不料2人出局時，Hoying再度開轟，扛出一發3分砲，將比數拉開到1:7，王維中的責失分也一口氣來到6分。

王維中主投6.1局，一共使用了117球，追平本季最多，被敲8安其中1支全壘打，狂失6分，送出3次三振，另外有4次保送，防禦率上升至3.74，本季5勝5敗。上一次5月30日先發對韓火鷹，對手單局就狂下8分，讓王維中投出生涯最短的3局先發。

對手「三振王」Sampson主投6局拿下勝投，飆出7K，只讓貧打的NC恐龍擊出4支安打，攻下1分，而這1分也中止NC連續15局無得分的窘境。

韓火鷹在優異的投打表現下，終場以8:1擊敗NC恐龍，也拿下4連勝，目前戰績為聯盟第2。

關鍵字王維中韓職
王維中7局續投失血 恐龍6分落後陽岱鋼陷入小低潮　山口俊完投勝

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