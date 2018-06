第29屆金曲獎於今(23)日晚間7點於台北小巨蛋舉行,本屆「演奏類最佳作曲人獎」由鍾興民以紅樹林《鍾興民作品集》拿下,鍾興民只短短說一句:「謝謝,老兵不死,繼續努力!」但他眼神充滿感動,讓人感受到他對音樂的熱忱執著。

今年金曲獎入圍「演奏類最佳作曲人獎」者,還包括以Swimming in the Green 綠色潛泳《無限融合樂團 8》入圍的呂聖斐,Passenger《蘇子茵同名專輯》的蘇子茵,Catching THE Monk《happened, happening》的許郁瑛與底格里斯河上的星月 The Crescent upon the Tigris《波斯驛站》的錢威良。