地方萬花筒》影／家扶兒才藝快閃　勇敢SHOW出自我

彰化家扶中心田中服務處位處於稻米的故鄉田中鎮，其服務南彰化五個鄉鎮，而在偏鄉的弱勢家庭相對的資源更加地缺乏，有鑑於此家扶開辦了「愛在心田中課輔班」及「武武生風武術才藝隊」，辦理課後照顧及才藝培育課程，給予想學習、肯努力的家扶兒一個圓夢地舞台，家扶兒在這過程裡，學習了英文、舞蹈、陶笛及武術。

期末將至，社工與家扶兒設計一場充滿趣味與挑戰的聯合成果發表會。家扶兒們23日上午在田中、社頭及員林火車站進行才藝快閃活動，在每一個火車站分別表演包括電音三太子、武術、舞蹈、陶笛等不同的才藝。



▲彰化家扶中心田中服務處在火車站進行才藝快閃活動，表演包括電音三太子、武術、舞蹈、陶笛等不同的才藝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

社工員指出，此次則帶著家扶兒搭火車挑戰戶外演出，除讓更多社會民眾看見家扶兒的努力外，更期待透過才藝的展現提升家扶兒的自信心與膽識，讓他們可以勇敢地SHOW出自我。



▲彰化家扶中心田中服務處在火車站進行才藝快閃活動，表演包括電音三太子、武術、舞蹈、陶笛等不同的才藝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

才藝快閃活動由小敏三姊弟帶來的電音三太子揭開表演序幕，小敏三姊弟來自隔代教養家庭，祖父長期參與廟會與陣頭活動，三姊弟自小就被帶著四處參與廟會活動，三姊弟沒有因為頻繁的出陣活動就影響他們的課業學習。

同樣來自隔代家庭的小涵，目前是武術隊的班底，家扶學武術的女生很少目前只有二位，現在已六年級的她則已學習武術快5年的時間未曾中斷，在社工與同儕的鼓勵下，小涵賣力地投入演出，並展現勤練許久的武術及舞蹈，也帶動其他低年級成員的士氣。



▲彰化家扶中心田中服務處在火車站進行才藝快閃活動，表演包括電音三太子、武術、舞蹈、陶笛等不同的才藝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

家扶社工於活動前也在田中、社頭、員林等臉書社團PO文，希望號召更多人來現場給予家扶兒加油打氣，社頭福井食堂的老闆陳朝強得知家扶在社頭火車站也有才藝快閃活動，為勉勵家扶兒的勇氣，特地送來熱騰騰的便當，讓孩子們表演完後可以飽餐一頓，以實際的行動支持家扶。

彰化家扶主任王震光說，期待透過才藝的展演，讓孩子們能夠從中獲得成就感。他相信透過課後托育及才藝培育可以進而改變孩子們的人格特質，給予這群家扶兒改變的機會。